Toscana. E’ Stefania Saccardi il nuovo assessore all’agricoltura. Da Italia Viva come il ministro Bellanova

E’ Stefania Saccardi il nuovo assessore all’agricoltura della Regione Toscana, nella giunta di Centrosinistra guidata da Eugenio Giani.

Saccardi, di Italia Viva, è stata l’assessore alla sanità nella precedente giunta di Enrico Rossi. Oltre all’assessorato all’agricoltura – anzi all’agroalimentare, caccia e pesca – la Saccardi è stata nominata vicepresidente della Regione.

Il tira e molla degli ultimi giorni, con la trattativa estenuante fra Italia Viva e il Pd di Giani, si conclude così con la nomina della renziana. Italia Viva che senza avere la vicepresidenza della Regione, difficilmente avrebbe accettato ‘soltanto’ l’agricoltura. Nella giornata di ieri, poi, la svolta e l’ufficialità di Saccardi come ottavo assessore – ultimo posto mancante – in giunta. Stamani infine sono arrivate anche le deleghe.

Quindi un assessore all’agricoltura di Italia Viva per la Toscana, come di Italia Viva è la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova. Avrà risvolti positivi questo asse renziano per l’agricoltura toscana? Saranno come sempre e solo i fatti a dircelo.

Di sicuro c’è che l’agricoltura della Toscana ha bisogno di interventi urgenti, di risolvere alcuni problemi che non possono più attendere. Dall’emergenza ungulati e predatori, alla burocrazia, ma anche la necessità di realizzare invasi idrici per garantire la sostenibilità dell’agricoltura. Il tutto in mezzo alle difficoltà economiche e di mercato, dove sono urgenti misure a sostegno delle aziende agricole che devono far fronte anche con gli effetti dell’emergenza Covid.

Chi è STEFANIA SACCARDI – Nata nel 1960 a Firenze, è avvocato, libera professionista, già vicepresidente di Avvocatura Indipendente, consigliere di quartiere e poi consigliere comunale a Campi Bisenzio nelle fila della23 DC.

Ha lavorato nell’ufficio stampa del Ministero dell’Interno e successivamente ha ricoperto il ruolo di capo della segreteria politica del sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia.

E’ stata vicesindaco a Campi Bisenzio con delega all’urbanistica e all’edilizia privata. Successivamente ha svolto il ruolo di assessore al lavoro, centri per l’impiego, Ced e programmazione territoriale alla Provincia di Firenze.

Eletta in Consiglio comunale di Firenze nella lista del PD, ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e di assessore al welfare, cooperazione internazionale, sport, casa e di presidente della Società della salute di Firenze.

Dal 2013 al 2015 è stata vicepresidente della Regione Toscana per poi essere riconfermata assessore regionale nella decima legislatura.