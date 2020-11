Gruppo BF Spa ha presentato il Bilancio di Sostenibilità. Investimenti in R&D per quasi 2,3 milioni (+61,3% sul 2018). Occupazione al +20,5%

Presentato quest’oggi il Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo BF Spa.

Alla sua seconda edizione il documento integra i risultati finanziari della Società con quelli conseguiti in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).

Intitolato “Dal seme alla tavola”, il documento è stato redatto con l’ausilio del Gruppo Comunità & Impresa nel rispetto dei “GRI Sustainability Reporting Standards”, è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte di Deloitte & Touche S.p.A. Il perimetro di rendicontazione include le società controllate dal Gruppo BF – Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, BF Agro-industriale S.r.l., S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A. e Cicalino Green Società Agricola S.r.l.

Al fine di fornire una migliore comprensione del business del Gruppo, sono state descritte anche le attività della joint venture IBF Servizi S.p.A., benché non rientri nel perimetro di consolidamento.

SCARICA IL DOCUMENTO INTEGRALE bilanciodisostenibilit2019

GLI INTERVENTI

“Il Bilancio di Sostenibilità – ha sottolineato Rossella Locatelli, Presidente BF Spa – rappresenta una modalità efficace di dare conto dei risultati del gruppo non solo dal punto di vista economico e finanziario ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, che sono da sempre valori connaturati al progetto di BF. Abbiamo intrapreso il percorso della rendicontazione sociale nella convinzione che esso vada portato avanti con rigore e metodo nel rispetto degli standard internazionali e che costituisca una base fondamentale su cui articolare il dialogo e la condivisione con gli stakeholder interni ed esterni”.

Articolato nelle dimensioni economica, ambientale e sociale, il Bilancio di Sostenibilità 2019 vuole essere uno strumento di monitoraggio e rendicontazione delle performance e degli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020, che prevede lo sviluppo del business agro-industriale in una logica di internalizzazione dell’intera filiera produttiva e distributiva, fondata sull’integrazione delle attività di coltivazione e allevamento – caratterizzate dall’applicazione dell’agricoltura di precisione – con le attività a monte, che consistono nello sviluppo dell’attività sementiera, basata sulla ricerca genetica avanzata, e con le attività a valle, relative alla trasformazione industriale e alla distribuzione tramite il suo marchio Le Stagioni d’Italia.

“Proprio per le peculiarità delle nostre attività, il Gruppo BF Spa ha una grande responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società – ha affermato l’AD BF Spa, Federico Vecchioni –. L’attività agricola, ad esempio, è un’attività imprenditoriale privata che però gestisce beni di comunità come la terra e l’acqua. Ed è proprio attorno al concetto di comunità – inteso nella sua accezione più ampia – che il nostro Gruppo ha costruito la propria visione di lungo termine: lavorare per la tutela del territorio italiano agendo in modo innovativo, sostenibile e responsabile, apportando valore alla comunità economica – rappresentata dai nostri azionisti -, alla comunità sociale – rappresentata dai territori in cui operiamo – alla comunità interna – rappresentata dai nostri dipendenti. Fa parte della nostra quotidianità il dialogo e il confronto con gli stakeholders esterni ed interni: questo documento nasce da questa constatazione e dalla volontà di offrire una lettura degli eccellenti risultati raggiunti in questi anni – perseguiti attraverso un approccio che mira a coniugare innovazione, sostenibilità, qualità dell’ambiente di lavoro, generazione di valore e un ritorno economico in grado di produrre ricadute positive per l’intero tessuto socioeconomico delle aree in cui operiamo e viviamo”.

A guidare le azioni del Gruppo in tutte le sfere illustrate dal Bilancio sono la vision e la mission della Società. L’azienda crede nella qualificazione del territorio italiano, da perseguire mediante lo sviluppo di tecniche innovative, capaci di garantire un’agricoltura di qualità rispettosa dell’ambiente: è questa la visione di lungo termine del Gruppo BF Spa, che passa attraverso l’accettazione della sfida rappresentata dalla sostenibilità economica, ambientale e sociale. Da qui, nasce la mission di BF Spa: portare sulle tavole dei consumatori un’ampia gamma di prodotti alimentari di alta qualità, ottenuti attraverso un’agricoltura innovativa, sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare italiana e di tutelare il territorio e le risorse naturali del Paese, tracciabili dal seme alla tavola. Questa è la base delle attività di BF Spa, ed è la ragione per cui il Bilancio si intitola proprio “Dal seme alla tavola”.

Il documento si sviluppa quindi partendo da queste premesse e si sofferma sugli ambiti economici, ambientali e sociali, seguendo un unico fil rouge, rappresentato dal codice etico della Società, ovvero l’insieme dei valori etici che ispirano le azioni della Società e che sono alla base del comportamento aziendale nei rapporti con tutti gli stakeholder (Legalità, Trasparenza e imparzialità, Integrità, Affidabilità, Onestà e correttezza, Orientamento alla qualità, Centralità dello sviluppo delle persone, Ambiente e sicurezza, Responsabilità sociale).

Per quanto riguarda gli indicatori di performance economico-finanziaria, il 2019 è stato un anno eccezionale: il valore della produzione è aumentato raggiungendo un ammontare complessivo di 96,8 milioni di euro, contro 78,6 milioni di euro nell’esercizio precedente (+ 23,2%). Anche gli altri indicatori registrano ottimi risultati: il 2019 si è chiuso con valori in crescita, sia a livello di EBITDA, più che raddoppiato (+131,8%), sia di utile netto (0,8 milioni di euro nel 2019 contro 0,1 milioni nel 2018). Coerentemente con il piano industriale 2018-2020, una parte rilevante del valore della produzione 2019 è dovuta allo sviluppo dell’attività sementiera, asset strategico per il Gruppo perché oltre ad essere sinergica all’attività agricola, garantisce anche la qualità della materia prima dei prodotti “Le Stagioni d’Italia”, non solo con riferimento al luogo di coltivazione della stessa, ma anche all’utilizzo del seme che l’ha generata.

All’interno del Bilancio di Sostenibilità, assume una particolare rilevanza la sezione dedicata agli investimenti: nel 2019, il gruppo BF ha capitalizzato costi in R&D per quasi 2,3 milioni (+61,3% rispetto al 2018).

Dal punto di vista ambientale, il perimetro delle attività del Gruppo BF Spa la rendono particolarmente attenta alle potenziali ripercussioni che le attività agricole possono implicare sull’ambiente. Per questa ragione, la Società ha elaborato un approccio teso a limitare l’impatto ambientale e a migliorare le condizioni ambientali dei territori coltivati: innanzitutto, l’applicazione dell’agricoltura di precisione – resa possibile grazie all’attività di IBF Servizi – permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di minimizzare l’applicazione di fertilizzanti e fitofarmaci. Inoltre, l’applicazione dell’economia circolare nell’allevamento di bovini permette una concimazione naturale dei terreni e un miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche, assicurando il valore dei terreni nel lungo periodo così da consegnare alle generazioni future terreni migliori di quelli attuali. Naturalmente, il perseguimento della filiera corta da parte delle società del Gruppo permette ulteriori effetti positivi per l’ambiente, oltre a garantire genuinità e qualità del prodotto. Accorciare la filiera significa infatti ridurre i passaggi tra operatori nelle diverse fasi di lavorazione, con possibile contenimento delle operazioni di spostamento, manipolazione e confezionamento e soprattutto risparmiare sui costi di logistica e di trasporto, con una riduzione dei consumi energetici e del conseguente inquinamento atmosferico.

La responsabilità sociale impegna tutte le società del Gruppo in un costante e corretto rapporto nei confronti di tutti gli stakeholder, in un dialogo onesto e trasparente e nel perseguimento di obiettivi di miglioramento specifico con ciascuno di essi. Nei confronti del personale, il Gruppo è impegnato nella valorizzazione delle risorse umane attraverso costanti programmi di formazione e sviluppo con particolare riferimento ai giovani e alle donne, allo scopo di sviluppare il potenziale di ciascuno e assicurare un’adeguata preparazione alle sfide dell’innovazione e della competizione che il Gruppo ha deciso di affrontare. Nel solo 2019, sono state erogate 6.910 ore di formazione al personale, con una media di 32,6 ore pro-capite. A dimostrazione della centralità delle persone nella strategia aziendale, nel 2019 la percentuale di occupati è salita del 20,5% raggiungendo 212 dipendenti; di questa percentuale il 37,5% si riferisce ad assunzioni femminili.

Nel rapporto tra il Gruppo e le comunità di riferimento, BF rappresenta un importante punto di riferimento in quanto il suo radicamento territoriale contribuisce al loro sviluppo economico, sociale e civile.

Non ultimo, i temi della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo BF sono coerenti con alcuni Sustainable Development Goals (SDGs), votati nel 2015 dall’assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e testimoniano quindi il contributo che il Gruppo BF può dare al miglioramento del Pianeta. In particolare, in sei degli SDGs il Gruppo BF ha ritenuto di poter assumere impegni nei confronti dei propri stakeholder, in sinergia con il proprio piano strategico:

assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;

proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre;

porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile.

Link a BONIFICHE FERRARESI

LEGGI ANCHE Bonifiche Ferraresi, approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. Valore produzione confermato a 96,8 milioni di euro