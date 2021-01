Mipaaf, Bellanova ai saluti finali: consapevole di essermi spesa totalmente per questo governo

ROMA – “Sono le ultime ore per me nel mio ufficio, qui al Ministero dell’Agricoltura. La scelta di rassegnare le mie dimissioni è stata difficile, ma è un gesto obbligato e convinto di responsabilità e rispetto per le istituzioni”.

Un addio affidato alla sua pagina Facebook per quello che da ieri è l’ex ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che è stata alla guida del dicastero di Via XX Settembre per sedici mesi, riassunti nel collage fotografico in evidenza.

“Resta la forza di un’esperienza straordinaria, la consapevolezza di essermi spesa totalmente per questo governo, per questo ministero, per la filiera della vita, che in questi mesi durissimi ho avuto l’onore e l’onere di guidare nella crisi, per le cittadine e i cittadini di questo Paese, che ho rappresentato con orgoglio.

Ringrazio le mie collaboratrici e i miei collaboratori, i dirigenti, i tecnici e tutti gli uffici di questa amministrazione per la costante attenzione e disponibilità nell’affrontare le enormi difficoltà di questi mesi. Ho avuto al mio fianco donne e uomini di eccellente valore e spessore professionale, che ogni giorno dimostrano la competenza della nostra pubblica amministrazione.

Oggi si chiude questa pagina, fra le più importanti della mia vita. Continuerò ovviamente a portare avanti con impegno il lavoro fatto fino ad oggi per l’agricoltura, la pesca, l’agroalimentare Made in Italy. E proseguiranno le nostre battaglie al servizio dell’Italia e degli Italiani. Sempre a testa alta, con coraggio e visione”.

