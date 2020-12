Nasce DiPC. Alla scoperta del Cioccolatino alla Pancetta Piacentina DOP

Tra le tante cose che il mondo invidia all’Italia c’è sicuramente la sua capacità di creare, con uno stile unico e non replicabile, prodotti che solo l’ingegno italiano può pensare di progettare. Per facilità tutto questo da sempre è conosciuto come “Made in Italy”.

Nel nostro caso l’idea di realizzare l’inedito connubio tra cioccolato e pancetta è dovuta all’estro e all’ingegno di un maestro pasticcere di Piacenza, Aldo Scaglia titolare dell’azienda Creazioni Dolciarie di Falicetto. Il nostro non è nuovo a sperimentazioni dolciarie, avendo già abbinato il cioccolato ai più diversi ingredienti: peperoni, semi di girasole, arachidi salate. Ma mai prima d’ora aveva pensato di andare oltre ogni immaginazione, sposare il cioccolato fondente con un salume DOP piacentino, la pancetta. All’idea ha fatto seguire immediatamente i fatti, rivolgendosi ad un’azienda del Consorzio dei Salumi DOP Piacentini che, per iniziare le prove, ha fornito tre Pancette piacentine con diversa stagionatura, per dar modo di verificare quale fosse la migliore da utilizzare per questo inedito abbinamento.

Dopo aver bilanciato gli ingredienti, sono usciti dal laboratorio “Falicetto” i primi prototipi dei cioccolatini alla Pancetta piacentina DOP. Alla sperimentazione è seguita la prova del nove, il giudizio dei consumatori. I più scettici non ci crederanno, ma il consenso è stato unanime, il particolare connubio esalta il palato. Il gusto vellutato del cioccolato fondente avvolge un ripieno, frutto di una combinazione di raffinate creme in puro cioccolato fondente, con l’aggiunta di una croccante Pancetta piacentina DOP. Si realizzano così giochi di sapori ben equilibrati ed estremamente piacevoli.

A questo punto il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini è stato interpellato per dare l’autorizzazione all’utilizzo della denominazione tutelata Pancetta Piacentina DOP tra gli ingredienti del cioccolatino e iscrivere l’azienda Falicetto nell’apposito registro degli utilizzatori della denominazione.

Così la cioccolateria Falicetto, dopo tanti prodotti tradizionali che caratterizzano Piacenza, da oggi va ad annoverare tra i propri prodotti innovativi l’originale cioccolatino DiPC.

A spiegare il significato del nome è lo stesso Aldo Scaglia: “Abbiamo scelto di chiamarlo ‘DiPC’ un acronimo per indicare l’origine: ‘Di Piacenza’, o i protagonisti della ricetta: Di Pancetta Piacentina DOP e Cioccolato. DiPC indica anche la resistenza delle aziende piacentine che guardano al futuro con ottimismo, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, come il carattere dei piacentini che della discrezione fanno il loro pregio e che sapranno apprezzare questo matrimonio insolito, ma sicuramente curioso ed elegante, che porterà un po’ di Piacenza nel mondo”.

Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio Salumi DOP Piacentini afferma: “Da sempre ammiro chi ha una fantasia creativa nel proprio lavoro, ma devo ammettere che fino ad immaginare un cioccolatino con la Pancetta piacentina tra gli ingredienti non mi ero mai spinto.Devo confessare che quando Aldo Scaglia ha illustrato il suo progetto, mi sono subito reso conto del talento, della capacità e della determinazione della persona con cui mi stavo relazionando e ho avuto da subito la sensazione che sarebbe uscito un risultato importante.In questo caso, siamo orgogliosi di affermare che i salumi piacentini si possono consumare dall’antipasto al dolce senza mai perdere di vista la qualità”