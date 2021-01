Taratura macchine irroratrici, controlli funzionali e regolazioni strumentali. Mercoledì 20 gennaio con il Gruppo Liberi Professionisti

TORINO – Prende il via con un approfondimento dedicato alla taratura macchine irroratrici dal titolo Controlli funzionali e regolazioni strumentali, la prima puntata del nuovo format web “In Agricoltura – L’innovazione in agricoltura a cura del Gruppo Liberi professionisti”, in onda mercoledì 20 gennaio ore 17, sulla pagina facebook di Gruppo Liberi Professionisti (link) e visibile sul canale youtube di agricultura.it (link).

“Si parlerà di normativa, la situazione in Italia, cosa si sta facendo in Europa; quali sono le opportunità per gli agricoltori, le conseguenze su prodotti ed alimenti” anticipa Lorenzo Benanti presidente Gruppo Liberi Professionisti.

IL PROGRAMMA – La webinar sarà moderata da Lorenzo Benanti, Gruppo Liberi Professionisti, con gli interventi del Prof. Paolo Balsari – DISAFA – Grugliasco (TO) Prof. Ettore Capri – GRIFA – Università Cattolica Piacenza; dott. Federico Spanna – Regione Piemonte; dott. Gianluca Oggero – DISAFA – Grugliasco (TO); p.a. dott. Raffaele Mana – OATA – Centro Taratura.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: mercoledì 27 gennaio (ore 17) si parlerà di 7mo Censimento Istat – Resta informato sulla pagina di : mercoledì 27 gennaio (ore 17) si parlerà di 7mo Censimento Istat – Resta informato sulla pagina di GRUPPO LIBERI PROFESSIONISTI