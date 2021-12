Prorogato il concorso letterario e fotografico intitolato a Flavio Mazzeo, indetto da CAA Liberi Professionisti

TORINO – E’ stato prorogato al 28 febbraio 2022, il 1° Concorso Nazionale – Premio “Flavio Mazzeo” indetto dal Centro Assistenza Agricola Liberi Professionisti – in collaborazione con l’Associazione Culturale “Book Faces” – in occasione del ventennale della propria attività.

Un concorso nazionale letterario e fotografico intitolato al professionista Flavio Mazzeo, scomparso nel 2020, dal titolo (tema comune ad entrambe le sezioni): “L’acqua, la terra e l’uomo: il territorio cambia l’uomo e l’uomo cambia il territorio”. La prima edizione del Premio “Flavio Mazzeo”, è riservato alla categoria dei racconti e della fotografia.

La scadenza per la presentazione dei contributi era inizialmente fissata al 31 dicembre 2022, ma al fine di agevolare la partecipazione al maggior numero di persone, il termine è stato posticipato di circa due mesi.

«Il concorso è aperto a tutti – spiega Lorenzo Benanti, diretti CAA Liberi Professionisti -, non pone limiti d’età per i partecipanti (anche i minorenni possono iscriversi) e ogni concorrente potrà partecipare ad entrambe le sezioni. In questo caso, saranno ammesse una sola opera per ciascuna sezione. Mazzeo è stato responsabile della nostra sede di Benevento, una colonna fondamentale all’interno della nostra associazione. Il suo ricordo è indelebile e con questo concorso, portiamo avanti quanto di buono e utile per tutta la categoria dei professionisti dell’agricoltura ha fatto».

A questo link sono disponibili tutte le informazioni ed è scaricabile il bando del concorso di CAA Liberi Professionisti: https://www.caaitalia.it/1-concorso-nazionale-premio-flavio-mazzeo/

