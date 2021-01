Agricoltura ancora senza un ministro. Ma su Via XX Settembre il silenzio del Governo è assordante

ROMA – L’Italia è senza un ministro dell’agricoltura. Ma vi sembra normale?

Sono già passati otto giorni (leggi) dalle dimissioni del ministro Bellanova, ed ancora, non solo non abbiamo un ministro, ma sembra proprio che questa non sia una priorità di Conte e del governo. Dopo che ha ottenuto la maggioranza alla Camera e al Senato (relativa), si potrebbe iniziare a parlarne o è chiedere troppo?

Nel pandemico 2020 in tanti si sono riempiti la bocca di elogi verso gli agricoltori ed il mondo rurale, perché “un settore che non si è mi fermato” e non ha mai fatto mancare le materie prime e le produzioni di qualità sulle nostre tavole; bla bla bla. Oggi, il silenzio assoluto verso un ministero vacante, dimostra quanta considerazione abbia l’agricoltura da parte della politica: zero!

Eppure siamo in una fase quanto mai delicata e decisiva per il futuro, nella quale ci sarebbe (c’è) assoluto bisogno di un guida forte e, possibilmente, competente.

Una nuova Pac da programmare e da indirizzare, le risorse del Recovery Plan (già tagliate nella parte agricola) da spendere bene; le misure che possono tamponare le perdite causate dagli effetti della pandemia; i rapporti internazionali, le questioni con l’Europa e con gli Usa, tanto per ricordare la questione dazi da sistemare. Un elenco che può continuare, e che continuerà, purtroppo senza che l’agricoltura abbia il suo ministro. Tanti i settori in crisi.

Fra l’altro a settembre, proprio in Italia (a Firenze LEGGI) si terrà il G20 dell’agricoltura. E noi?

E’ urgente e necessario che sia subito individuata una persona capace, che magari conosca almeno un po’ il settore, che abbia uno sguardo rivolto all’Europa e al mondo. Servono impegno e lungimiranza, serietà e costanza e magari anche una stabilità che negli ultimi dieci anni, con sette ministri (leggi), non abbiamo visto.

Non c’è altro tempo da perdere. Serve serietà, gli agricoltori italiani non hanno davvero la voglia di ascoltare ancora bizzarre dinamiche provenienti dal teatrino della politica.

Una nuova guida per Via XX Settembre è una priorità non più rimandabile.

