Ministro cercasi. Gagnarli (M5S): Mi aspetto figura competente che dia continuità a lavoro Commissione

ROMA – “Con le dimissioni della Ministra Bellanova in questo momento di crisi dove l’obiettivo era solo sostenere tutte le aziende agricole e del nostro agroalimentare che non hanno mai smesso di lavorare nonostante l’emergenza e le difficoltà, si riapre il toto-nomi sul prossimo Ministro”.

A sottolinearlo è Chiara Gagnarli, M5S, Commissione Agricoltura Camera.

“La commissione agricoltura ha lavorato sempre seriamente sui provvedimenti, apportando miglioramenti ai decreti di quest’ultimo anno e recentemente alla legge di bilancio.

Adesso – prosegue Gagnarli – mi aspetto che altrettanto seriamente venga nominato un Ministro che conosca le questioni fondamentali in ballo, che dia continuità al lavoro svolto finora ma anche che dimostri di avere veramente interesse a fare il bene di un settore che non si merita di essere nemmeno accostato ad alcuni nomi fantasiosi usciti in questi giorni”.

