Ricorso contro Agea. TAR Lazio accoglie rinvio e unificazione con altri ricorsi professioni tecniche

ROMA – Accolta dal Tar Lazio la richiesta di rinvio del CAA del Gruppo Liberi Professionisti e unificazione con gli altri ricorsi presentati da parte delle professioni tecniche (Ordini e Collegi professionali). La nuova udienza è prevista per il prossimo 9 febbraio.

Il ricorso è contro alla delibera di convenzione di AGEA che prevede l’espulsione dei Liberi Professionisti dalle attività di gestione del fascicolo del produttore.

«Il rinvio accolto oggi dal TAR Lazio – sottolinea il Gruppo Liberi Professionisti –, rappresenta un primo passo verso la discussione “del merito” del contenuto del ricorso. Le norme oggi in vigore prevedono che i Centri di Assistenza Agricola possano essere emanazione di Associazioni di Liberi Professionisti che, per loro natura, non possono che operare coinvolgendo i professionisti in prima persona. Con le loro specifiche competenze, definite dalle leggi ordinamentali, con le loro posizioni fiscali e previdenziali che, anche queste per legge, debbono essere da loro rispettate. I professionisti rispondono in prima persona delle loro azioni e se sbagliano sono direttamente responsabili» sottolinea il Gruppo Liberi Professionisti.

