Ricorso contro Convenzione AGEA-CAA. GLP: attesa la sentenza del Tar Lazio entro settembre 2021

TORINO – E’ ufficiale che l’udienza pubblica del Tar Lazio sulla legittimità del nuovo modello di convenzione con i CAA si terrà il 27 aprile.

La sentenza à attesa entro il 30 settembre 2021, ovvero prima dello scoccare del termine entro cui AGEA potrebbe disabilitare le credenziali di accesso al SIAN agli operatori non lavoratori dipendenti ma liberi professionisti.

A renderlo noto è il Gruppo Liberi Professioni, che è stato il primo soggetto a proporre il ricorso, giunto davanti al giudice lo scorso 26 febbraio: “Esprimiamo soddisfazione sul fatto che potremo avere una decisione in tempi brevi su un aspetto nodale del nostro essere ed orgogliosamente operare come CAA di liberi professionisti – sottolinea il direttore del CAA Lorenzo Benanti -.

E, più in generale, sul tema dell’apporto che i liberi professionisti hanno titolo e possono fornire al mondo dell’agricoltura, di oggi e di domani, in una sperata prospettiva futura non di conflitto con AGEA, ma di corretto confronto basato sul riconoscimento dei rispettivi ruoli ed istanze e con messa al centro i temi della responsabilità e dell’efficienza, a sostegno ultimo del sistema Paese e delle sue imprese agricole”.

Un ringraziamento, per l’attenzione mostrata, va alla Rete delle Professioni Tecniche, che è anche intervenuta a nostro favore in giudizio e nella quale sono rappresentati tra l’altro Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e Geometri e Geometri Laureati, costituenti l’ossatura vitale della nostra società. Lo stesso prezioso apporto è stato dato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Un grazie particolare al Presidente della Rete delle Professioni Tecniche ing. Armando Zambrano ed al Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Mario Braga, per l’interessamento ed il coinvolgimento nell’azione delle categorie da loro rappresentate.