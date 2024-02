Decreto CAA, liberi professionisti esclusi dalle attività. La politica (che poteva intervenire) se ne è lavata le mani

TORINO – Il mondo dell’agricoltura è in grande agitazione, così come il mondo delle professioni.

A sottolinearlo il CAA Liberi professionisti in una nota stampa (sotto i firmatari).

Si sta infatti realizzando un progetto che ha lo scopo di monopolizzare il mondo dei servizi in agricoltura.

L’obiettivo è quello di portare a compimento il disegno di revisione partito ormai più di due

anni fa che, salvo colpi di coda dell’ultimo momento, vedrà i professionisti italiani esclusi dalle attività dirette dei CAA.

Se vorranno operare lo dovranno fare facendosi assumere. Una condizione questa che, a parte le evidenti assurdità e contraddizioni, costringerà migliaia di professionisti ad assumere una condizione lavorativa che non trova riscontro in nessun altro contesto di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.

Non sono certo di conforto le precisazioni, che in fase di esame del decreto da parte degli

assessori regionali, sono state apportate all’articolo 7 comma 4 anche grazie al nostro

contributo. In questo caso il buon senso ha prevalso ed è stata definita una precisa e corretta incompatibilità dell’operatore che presenta e valida la domanda di finanziamento e quello che predispone la documentazione tecnica necessaria. Non è questo il problema. La questione riguarda la vera concorrenza sleale che, a questo punto, potranno svolgere con maggior tranquillità i soggetti che opereranno in un regime di monopolio e che costringerà gli agricoltori a servirsi di questo unico canale.

Soggetti che di fatto occupano spazi nella gestione dei servizi, anche professionali, mascherandoli con attività istituzionali. Nulla di nuovo, purtroppo, in merito all’articolo 12. È rimasta l’”esclusiva” del lavoro dipendente con buona pace di Ordini, Collegi e Casse di Previdenza dei Professionisti. La volontà “politica” definita da AGEA nel testo predisposto per il Ministero ha prevalso sulla Costituzione, sul diritto degli Agricoltori di farsi assistere da chi ritengono più affidabile, sul diritto ad operare legittimamente dei Professionisti.

Le promesse di revisione della precedente impostazione sono state lettera morta da parte

dell’establishment tecnico e politico. Le logiche oligarchiche, alle quali hanno prestato poca

attenzione anche la maggior parte delle Organizzazioni Agricole, rischiano di riportare questa attività strategica per l’agricoltura italiana indietro di 30 anni.

Un peccato che, coloro che potevano intervenire, siano stati alla finestra ed abbiano lasciato il campo libero a chi sta perseguendo la politica di Highlander: “Ne rimarrà soltanto uno!”. Un gioco sporco che non farà bene all’agricoltura italiana.

Le possibili ulteriori azioni saranno valutate attentamente dai professionisti italiani in un’ottica di salvaguardia delle competenze e delle legittime recriminazioni che queste norme metteranno ulteriormente in evidenza.

Vogliamo comunque rassicurare gli agricoltori che in questi anni ci hanno dato fiducia,

conferendoci il loro mandato e quanti vorranno fare altrettanto, che continueremo comunque a svolgere questo importante servizio nel rispetto delle norme di Legge.

I FIRMATARI DEL CAA LIBERI PROFESSIONISTI

Il Presidente – Massimiliano Ricci

Il Direttore – Lorenzo Benanti

Il Responsabile Regionale della Calabria – Carmelo Foti

La Responsabile Regionale dell’Emilia-Romagna – Patrizia Canetto

La Responsabile Regionale delle Marche – Adriana Gambaccini

Il Responsabile Regionale del Piemonte – Massimiliano Ricci

Il Responsabile Regionale della Sardegna – Antonio Pigozzi

Il Responsabile Regionale della Toscana – Simone Carrara

La Responsabile Regionale della Campania – Monica Perna

Il Responsabile Regionale del Lazio – Stefano Girardi

La Responsabile Regionale del Molise – Antonella Pomponio

Il Responsabile Regionale della Puglia – Vito Pinto

Il Responsabile Regionale della Sicilia – Ferdinando Caldarella

La Responsabile Regionale dell’Umbria – Valentina Pinna

