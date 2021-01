Fondi PAC, le 50 top aziende italiane che ne ricevono di più

BRUXELLES – Presentato a Bruxelles uno studio realizzato per la Dg Cont della Commissione Ue che individua i 50 più grandi beneficiari in ogni Stato membro dell’Ue dei fondi Pac e Fondi di Coesione.

Lo studio conferma che fondi comunitari per l’agricoltura premiano le grandi aziende e i consorzi. In Italia, tra le prime dieci aziende che ricevono i maggiori contributi Pac, ricadono proprio i consorzi e le cooperative agricole. Il contributo più alto, che supera i 32 milioni di euro l’anno, è assegnato a un singolo beneficiario (F.IN.A.F. – First Internetional Association – Fruit Soc.Consortile arl, con 32.408.629 euro assegnati nel 2019), che riunisce oltre 9.000 agricoltori tra Francia e Italia, sotto l’egida di marchi della grande distribuzione. Lo studio conferma che in Italia l’unione fa la forza e il modello consortile e della cooperazione – in settori strategici per l’agricoltura italiana come l’ortofrutta, il vino e l’olio – consente alle aziende agricole di essere competitive nei mercati internazionali. Inoltre questa formula aumenta la capacità delle aziende agricole di ricevere i sussidi pubblici che l’Europa assegna all’agricoltura.

ELENCO 50 TOP BENEFICIARI ITALIANI