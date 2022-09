Convenzione Agea – CAA. Scure sui liberi professionisti italiani. Conferenza stampa il 30 settembre con GLP

TORINO – Ultimo mese di consulenza per migliaia di liberi professionisti italiani. Da fine ottobre Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici, Geometri, Ingegneri, Commercialisti e Consulenti del lavoro saranno, infatti, costretti a smettere di esercitare la libera professione nei confronti delle aziende agricole italiane.

AGEA, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso dei liberi professionisti italiani, ha intenzione di procedere con il blocco di tutti gli operatori non assunti.

Di tutto questo e di quelli che possono essere i possibili sviluppi e ripercussioni per le aziende agricole italiane, oltre che di migliaia di professionisti che ogni giorno supportano le imprese, si parlerà nel corso della conferenza stampa convocata in modalità on line venerdì 30 settembre alle ore 10.

All’incontro interverranno:

Lorenzo Benanti, direttore CAA Gruppo Liberi Professionisti

Massimiliano Ricci, presidente CAA Gruppo Liberi Professionisti

Parteciperanno rappresentanti degli ordini professionali e agricoltori.

PER PARTECIPARE BASTA COLLEGARSI A QUESTO LINK https://caaliberiprofessionistisrl.my.webex.com/caaliberiprofessionistisrl.my-it/j.php?MTID=m167ea6a720e5c3e8510a6b6bb4068466

