Eden Research plc e Corteva Agriscience annunciano l’approvazione di Ecovelex 2023 in Italia

CREMONA – Corteva Agriscience ed Eden Research sono liete di annunciare l’approvazione temporanea all’uso in Italia, secondo il Reg. EU/1107/2009, di Ecovelex™ 2023 come trattamento repellente contro i volatili per sementi di mais, per la stagione colturale 2024.

Eden è una società quotata AIM che sviluppa e fornisce soluzioni sostenibili per la protezione delle colture, la salute degli animali e prodotti di consumo.

Sviluppato da Corteva ed Eden negli ultimi tre anni, Ecovelex 2023 rappresenta una novità nel mercato dei trattamenti per sementi ed è destinato a rimpiazzare i prodotti chimici tradizionali vietati in Europa e Regno Unito. E’ stato realizzato per contrastare in modo sicuro la distruzione delle colture provocata dai volatili, tra le principali cause della perdita dei raccolti per il mais e per altre specie vegetali.

Ecovelex 2023 agisce creando un odore ed un gusto sgradevole che tiene lontano i volatili, lasciando i semi intatti in modo sicuro e gli uccelli inalterati e liberi di trovare fonti di cibo alternative.

Il prodotto deriva da un composto chimico di origine vegetale di Eden, registrato in UE, USA ed in altre nazioni, ed è formulato utilizzando il sistema di microincapsulamento Sustaine® di Eden, per supportare gli agricoltori impegnati a soddisfare le richieste di un’agricoltura più sostenibile imposte dai consumatori e delle normative.

Leonardo Costa, EMEA Seed Applied Technologies Leader di Corteva, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che gli agricoltori italiani avranno l’opportunità di usare sementi di mais trattate con Ecovelex 2023 per limitare i danni causati spesso dai volatili. Ecovelex 2023 è un’alternativa sicura, efficace e sostenibile ai prodotti tradizionali per la protezione delle colture, che in tutto il mondo sono soggetti ad una significativa pressione normativa. Ogni anno gli agricoltori affrontano ingenti perdite a causa dei volatili ed i prodotti convenzionali per combattere questi danni nelle colture non sono più disponibili a causa dei recenti cambiamenti delle normative.

“Questo è un importante passo avanti per la chimica vegetale sostenibile. Il team di Eden ha fatto un lavoro eccellente aiutandoci a rispondere ad una delle sfide più impegnative affrontate oggi dagli agricoltori, e non vediamo l’ora di ampliare questa collaborazione nel futuro”.

Sean Smith, CEO di Eden, ha concluso: “ La collaborazione tra Eden e Corteva Agriscience negli ultimi anni è stata molto proficua, e sono contento di vedere che i primi benefici concreti di queste attività supporteranno le richieste del settore agricolo in Italia.

“Lavorando insieme, stiamo portando sul mercato a tempo di record un altro prodotto sicuro ed efficace, grazie ad una collaborazione efficiente ed aperta. È una vittoria per gli agricoltori che avranno un nuovo efficace strumento per migliorare le rese in modo sicuro e sostenibile.”

Eden ha sottoposto il dossier normativo e l’applicazione all’Austria, che fungerà da stato membro relatore interzonale per conto dell’UE. Revisione ed autorizzazione possono richiedere da 18 a 24 mesi, ed ogni stato membro UE potrà poi ratificare l’autorizzazione o richiedere informazioni aggiuntive prima di concedere le autorizzazioni locali.

Eden

Eden è l’unica società quotata nel Regno Unito specializzata sui biopesticidi per l’agricoltura sostenibile. Sviluppa e fornisce biopesticidi innovativi e tecnologie di microincapsulamento naturale alle industrie globali di protezione delle colture, salute degli animali e prodotti di consumo. I prodotti di Eden sono formulati con come principi attivi appartenenti alla famiglia dei terpeni, e nascono dai metaboliti naturali di difesa delle piante. Finora sono stati usati principalmente su frutti e vegetali di alto valore, migliorando le rese e la commercializzazione, con prestazioni pari o superiori rispetto ai pesticidi tradizionali. Eden è stata quotata AIM l’11 maggio 2012 con il simbolo EDEN. E’ stata premiata dal London Stock Exchange Green Economy Mark a gennaio 2021, che riconosce le società quotate a Londra che derivano oltre il 50% del loro fatturato annuo totale da prodotti e servizi che contribuiscono alla green economy globale. Il 100% del fatturato totale annuo di Eden deriva da prodotti e servizi sostenibili.

Per maggiori informazioni: www.edenresearch.com.

Corteva

Corteva Agriscience è una società interamente focalizzata sull’agricoltura, che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire con successo nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Corteva guida il mercato attraverso la sua strategia di distribuzione unica, unita ad un mix equilibrato e diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e servizi digitali. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed un canale di ricerca e sviluppo in grado di trainare la crescita del settore, Corteva si impegna a lavorare con gli azionisti lungo tutto il sistema agroalimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Maggiori informazioni sono disponibili su www.corteva.it e https://www.corteva.it/News/News0030.html

