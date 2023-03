Mercato dei Biologicals. Corteva Agriscience completa le acquisizioni di Symborg e Stoller

CREMONA – Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) rafforza la sua posizione come leader globale nel mercato dei Biologicals in rapida crescita, annunciando il completamento delle acquisizioni di Symborg, esperta di tecnologie microbiologiche con sede in Murcia, Spagna; e Stoller, una delle più grandi società indipendenti del settore biologico, con sede a Houston, Texas, Stati Uniti.

“Queste acquisizioni mostrano l’impegno di Corteva a fornire agli agricoltori soluzioni sostenibili che portino alle aziende valore e produttività,” ha dichiarato Chuck Magro, Chief Executive Officer, Corteva Agriscience. “Siamo lieti di accogliere ufficialmente in Corteva i dipendenti di Symborg e Stoller. Crediamo che le loro conoscenze e competenze, unite alle capacità di innovazione di Corteva, contribuiranno a creare un’azienda leader nel settore, pronta per l’accelerazione e la crescita nel mercato delle soluzioni biologiche in rapida espansione”.

Corteva ha già collaborato con Symborg per commercializzare e offrire agli agricoltori il biostimolante BlueN™ con un accordo di distribuzione tra le due società.

Symborg possiede un portafoglio diversificato, una nuova linea per il biocontrollo e dipendenti qualificati con forti conoscenze tecniche e competenze nella creazione della domanda. Con sussidiarie in Brasile, Cile, Cina, Francia, Messico, Perù, Spagna, Turchia e Stati Uniti, Symborg porta in più di 50 paesi le sue innovative soluzioni biologiche. Stoller porta l’esperienza di una storia di successo di oltre 50 anni in più di 60 paesi. Le rinomate competenze tecniche della società e l’eccezionale modello commerciale basato sulla condivisione delle conoscenze, gli hanno fatto guadagnare una reputazione affidabile in tutto il settore dei Biologicals.

Si stima che il mercato delle soluzioni biologiche sia il segmento per la protezione delle colture in più rapida crescita del settore, che entro il 2035 rappresenterà il 25% del mercato complessivo.

Le acquisizioni di Symborg e Stoller sono state annunciate nella seconda metà del 2022. Le acquisizioni, che saranno accrescitive per EBITDA nel 2023, rafforzano l’impegno di Corteva a fornire agli agricoltori strumenti sostenibili rispettosi dell’ambiente che integrano l’evoluzione delle pratiche agricole con una comprovata efficacia. Per maggiori informazioni

Corteva

Corteva Agriscience è una società quotata in borsa e interamente focalizzata sull’agricoltura, che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire con successo nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Corteva guida il mercato attraverso la sua strategia di distribuzione unica, unita ad un mix equilibrato e diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e servizi digitali. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed un canale di ricerca e sviluppo in grado di trainare la crescita del settore, Corteva si impegna a lavorare con gli azionisti lungo tutto il sistema agroalimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Maggiori informazioni sono disponibili su www.corteva.it.

