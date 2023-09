Corteva Agriscience e Bioceres Crop Solutions incrementano la disponibilità di prodotti di origine naturale in Europa

CREMONA – Corteva Agriscience (Corteva) (NYSE: CTVA) e Bioceres Crop Solutions Corp. (Bioceres) (NASDAQ: BIOX), hanno recentemente annunciato la sigla di un contratto in esclusiva per aumentare la disponibilità di soluzioni biologiche in Europa.

In base a questo accordo, Corteva Agriscience e Bioceres Crop Solutions collaboreranno per accelerare i processi normativi richiesti per distribuire in Europa un bioinsetticida innovativo sviluppato da Pro Farm, sussidiaria di Bioceres.

Il prodotto è un insetticida biologico estremamente valido che può essere efficace quanto quelli convenzionali, ed è una buona soluzione per l’agricoltura tradizionale, per colture target come il mais e altri cereali, oltre che per il girasole e la colza. Una volta ottenute le registrazioni, Corteva Agriscience sarà il distributore esclusivo per l’Europa attraverso il suo team Seed Applied Technologies, e tratterà con questa tecnologia anche i suoi semi a marchio Pioneer®.

Inoltre, Corteva Agriscience continuerà a commercializzare Lumidapt™ di Pro Farm, un trattamento nutriente per la crescita delle colture applicato al seme.

Matti Tiainen, Presidente di Pro Farm, una sussidiaria di Bioceres che opera in Europa, ha dichiarato: “La richiesta di soluzioni efficaci con un migliore profilo ambientale sta aumentando rapidamente in Europa, dove l’ambiente normativo è sempre più impegnativo e gli agricoltori cercano prodotti nuovi e innovativi per controllare parassiti e malattie che danneggiano le rese. In Pro Farm, abbiamo un portafoglio di prodotti a base biologica leader nel mondo, con soluzioni focalizzate sugli agricoltori e testate in campo per rispondere a queste necessità. Grazie a questa partnership, contando sull’ampia presenza ed esperienza di Corteva Agriscience, porteremo nella regione le nostre più recenti innovazioni al servizio degli agricoltori.”

Jean-Philippe Riffat, EMEA Marketing Leader di Corteva Agriscience, ha concluso: “Corteva Agriscience è impegnata a fornire agli agricoltori un’ampia offerta di soluzioni sostenibili per assicurare rese produttive e redditizie. Questo accordo contribuisce a rispondere alle richieste politiche e sociali di prodotti di origine naturale, portando avanti la nostra missione di sviluppo di prodotti innovativi che generino valore per le aziende agricole.”

“Le nostre acquisizioni di Symborg e Stoller riflettono il nostro impegno ad investire nel settore dei Biologicals consolidando la nostra posizione come leader globale del segmento. Le Seed Applied Technologies come Lumidapt™ di Pro Farm trattano direttamente il seme, aiutando gli agricoltori ad ottenere il meglio dalle loro colture fin dall’inizio, riducendo al contempo l’impatto ambientale dell’agricoltura.”

Bioceres Crop Solutions Corp.

Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX) è leader nello sviluppo e commercializzazione di soluzioni produttive progettate per rigenerare gli ecosistemi agricoli rendendo al contempo le colture più resilienti ai cambiamenti climatici. Per fare questo, le soluzioni di Bioceres creano incentivi economici per gli agricoltori e per gli altri portatori di interessi, finalizzati all’adozione di processi di produzione più favorevoli all’ambiente. La società possiede una piattaforma biotecnologica unica ad elevato impatto, tecnologie brevettate per le sementi e ag-input microbici, oltre a soluzioni di ultima generazione per la nutrizione e la protezione delle colture. Attraverso il suo programma HB4®, la società sviluppa soluzioni digitali a supporto degli agricoltori e fornisce una tracciabilità completa dei risultati produttivi.

Corteva

Corteva Agriscience è una società quotata in borsa e interamente focalizzata sull’agricoltura, che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire con successo nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Corteva guida il mercato attraverso la sua strategia di distribuzione unica, unita ad un mix equilibrato e diversificato di sementi, prodotti per la protezione delle colture e servizi digitali. Con alcuni dei marchi più conosciuti in agricoltura, ed un canale di ricerca e sviluppo in grado di trainare la crescita del settore, Corteva si impegna a lavorare con gli azionisti lungo tutto il sistema agroalimentare e a mantenere la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il progresso per le generazioni future. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.corteva.it/News/News0026.html

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it