Referendum. Gli anti caccia dopo 20 anni ci riprovano. Federcaccia: La risposta dei cacciatori sarà pronta e unita

ROMA – Dopo oltre 20 anni dal Referendum che li vide ampiamente sconfitti, gli anticaccia ci riprovano.

Autorizzata la raccolta delle firme per una nuova consultazione popolare. Ma il percorso per loro non è breve e nemmeno così semplice e la risposta dei cacciatori sarà pronta e unita. Così FIDC la Federazione Italiana della Caccia.

