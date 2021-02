Basi di pedologia, nuova edizione. Quello che c’è da sapere sui suoli

Cos’è il suolo, come si forma, come va descritto e classificato? A queste domande rispondono Giacomo Certini e Fiorenzo Cesare Ugolini nel libro “Basi di podologia”.

Il suolo, punto d’incontro tra litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera, è un corpo naturale estremamente complesso: è difficile da studiare e addirittura da definire, soprattutto se si vuole evitare il ricorso a termini tecnici ed espressioni la cui comprensione richieda una preparazione preliminare sulla materia.

Quello che si è cercato di fare in questo libro è presentare le basi concettuali e metodologiche per capire come si è formato un determinato suolo interpretandone i tratti morfologici, riconoscere le sue potenzialità e limitazioni ai fini produttivi ed ambientali, inquadrarlo rispetto agli altri suoli, cioè “classificarlo”; tutto ciò semplicemente osservandolo in sezione ed applicando poche facili procedure di campo.

In pratica, si è scritto – in maniera quanto più possibile semplice e chiara – un testo di introduzione alla pedologia, l’affascinante disciplina che studia i suoli nel loro ambiente naturale.

Indice

Che cos’è il suolo, a cosa serve e come si forma – Le fasi del suolo – l profilo del suolo e la sua descrizione – Le forme di humus – I fattori della formazione del suolo – I processi pedogenetici – Le classificazioni dei suoli. Gli orizzonti diagnostici e i regimi pedoclimatici della Soil Taxonomy – Gli Ordini della Soil Taxonomy – La carta dei suoli.

Formato 17×24 cm | Pagine: 230 | Prezzo: € 20,00 | Link per l’acquisto