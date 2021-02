Semine primaverili, nei miscugli erbai e prati. Novità RV Venturoli, rendimento positivo per l’erba medica Celsius

PIANORO – Con la stagione delle semine primaverili alle porte, RV Venturoli è pronta a soddisfare le richieste degli agricoltori con la squadra di agronomi e tecnici distribuiti su tutto la Penisola.

Inoltre, per merito della rinnovata collaborazione con la ditta sementiera Fratelli Lo Porto in Sicilia, l’azienda ha iniziato per la prima volta a svolgere attività di ricerca e sviluppo anche in Sud Italia.

Grazie a nuove collaborazioni sono inoltre incrementati i rapporti con l’estero e l’azienda è riuscita a posizionare i propri prodotti in nuovi mercati inesplorati fino agli anni passati; le sementi con marchio Venturoli stanno dando grande soddisfazione in questi nuovi areali.

“Negli ultimi anni RV Venturoli – dice l’amministratore delegato Vittorio Venturoli – ha allargato il proprio catalogo sementi mantenendo un’elevata qualità dei prodotti e l’affidabilità che da sempre la contraddistingue. Tante novità varietali vengono lanciate ogni anno sul mercato, ma anche nuove specie in catalogo, che hanno permesso all’azienda di proiettarsi anche nel mercato dei miscugli annuali e degli inerbimenti tecnici poliennali”.

Per quanto concerne gli erbai annuali primaverili l’azienda propone il miscuglio classico avena, veccia e pisello, con varietà ad elevato valore agronomico di tutte e tre le specie; oltre ai mix erbai già presenti in catalogo, l’azienda dà la possibilità inoltre ai Clienti di potersi scegliere da sé le formulazioni con le specie che più desiderano.

Per la creazione di prati e pascoli permanenti ad uso zootecnico sono stati ideati nuovi miscugli ad elevata produttività, sia per ambienti asciutti sia irrigui, che forniscono un’eccellente qualità della fibra secca del fieno per un’ottima alimentazione delle vacche da latte e dei bovini da carne; le formulazioni RV Venturoli permettono inoltre di mantenere una ottimale struttura del suolo.

Non solo zootecnia

RV Venturoli presenta in catalogo anche miscugli per l’inerbimento delle interfile delle colture arboree.

In particolare sono stati creati dei particolari miscugli ideali per i frutteti allo scopo di favorire la struttura chimico-fisica del suolo, resistere al calpestio dei mezzi agricoli e controllare le infestanti dell’interfila; un particolare miscuglio a base di graminacee e di leguminose poliennali è stato creato per l’inerbimento dei vigneti nei terreni a ridotta fertilità.

Sono inoltre in corso sperimentazioni per scoprire quali essenze erbacee possono avere effetti di avvicendamento positivi per le diverse colture arboree; i risultati potrebbero aprire enormi opportunità per le aziende nazionali vitivinicole e frutticole.

Da segnalare infine l’erba medica Celsius che ha riscontrato grande successo: nell’annata agraria 2020 sono triplicate le richieste di Celsius rispetto al 2019.

ERBA MEDICA CELSIUS

Dal punto di vista agronomico l’erba medica Celsius è caratterizzata da ottimi rendimenti e da ampia adattabilità in tutti gli ambienti di coltivazione; inoltre la pianta manifesta eccellente qualità sanitaria e resiste in modo superlativo al freddo.

L’eccezionale capacità di ricaccio, veloce ed abbondante, e l’insieme degli aspetti genetici di questa varietà, a taglia alta e dal portamento semi-eretto, consentono di ottenere produzioni elevate e costanti; inoltre l’elevata fogliosità consente di ottenere un’ampia copertura del suolo, preservando ed aumentando, attraverso la nota attività azoto-fissatrice, la fertilità del suolo.

Dal punto di vista nutrizionale, l’elevato rapporto foglie/stelo, lo spiccato tenore proteico e le buone percentuali di vitamine e minerali presenti nel foraggio consentono a questa varietà di essere utilizzata al meglio per alimentazione zootecnica.

Negli allevamenti delle vacche, i foraggi di Celsius hanno permesso l’ottenimento di latte con buon contenuto proteico ed ottime caratteristiche per la caseificazione, rendendo la varietà ottimale per la produzione di latte destinato alla preparazione di formaggi di alta qualità. La pianta può essere somministrata vantaggiosamente sotto forma di fieno, verde o insilata.