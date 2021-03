Esboschi e trasporti per via terrestre. Un manuale che descrive impianti, corretti montaggi e cantieristica

BOLOGNA – La movimentazione del materiale legnoso ottenuto dalle utilizzazioni forestali richiede competenza da parte del direttore lavori e degli operai sia nella fase del concentramento dei tronchi dalle zone di caduta fino alla linea di esbosco sia nella movimentazione successiva.

Esboschi e trasporti per via terrestre è il nuovo libro di Edagricole che descrive in maniera minuziosa le operazioni condotte manualmente oppure per mezzo di condotte, animali e macchine (verricelli, trattori, rimorchi, trattori portanti, gru a cavo, ecc.) il cui montaggio ed utilizzo deve essere effettuato con professionalità e senza approssimazione.

In questo volume, completo con le norme di sicurezza, gli esboschi, si descrivono nel dettaglio impianti, corretti montaggi e cantieristica.

Ogni particolare impiantistico è corredato della parte formativa relativa all’istruzione del personale che deve eseguire le operazioni di movimentazione e gestione del cantiere forestale.

Gli autori

Sanzio Baldini è stato Professore ordinario di “Utilizzazioni Forestali” (AGR/06) all’Università degli Studi della Tuscia (VT).

Enrico Marchi è Professore associato di "Utilizzazioni Forestali" (AGR/06) presso il DAGRI dell'Università degli Studi di Firenze.

Rodolfo Picchio è Professore associato di "Utilizzazioni Forestali" (AGR/06) presso il DISAF dell'Università degli Studi della Tuscia (VT).

Francesco Mazzocchi, Dottore Forestale, è collaboratore U.N.I.F.

Francesco Neri è Ricercatore in "Utilizzazioni Forestali" (AGR/06) presso il DAGRI dell'Università degli Studi di Firenze.

Raffaele Spinelli è Responsabile dell'Area Tematica "Meccanizzazione Forestale e Raccolta della Biomassa" nell'Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (CNR-IVALSA)

Formato 14×21 cm | Pagine: 288 | Prezzo: € 24,00