Fragola Parthenope. Ecco la scelta vincente di CIV negli areali del Casertano e del Napoletano

SAN GIUSEPPE DI COMACCHIO (FE) – Una varietà di fragola che fa della precocità la caratteristica distintiva.

La varietà di fragola PARTHENOPE® CIVS115* a basso fabbisogno di freddo nella zona del Casertano e del Napoletano, in Campania, una delle più importanti aree per la fragolicoltura italiana, si sta sempre più affermando nelle scelte delle imprese.

Numerosi sono, infatti, i produttori che l’hanno seguita sin dai tempi in cui era soltanto una selezione. In alcune aziende, a seconda dell’epoca d’impianto, PARTHENOPE® CIVS115* si è addirittura dimostrata come varietà più precoce di tutte.

Ecco la diretta testimonianza di alcuni produttori che hanno scelto PARTHENOPE® CIVS115* per questa campagna 2020/21.

La prima testimonianza è quella di Alfonso Costanzo, produttore agricolo nell’areale casertano.

“Abbiamo piantumato circa 40mila piante fresche CIVS115* intorno al 20 Ottobre 2020 con un ritardo di almeno 10 giorni rispetto allo standard.

Questo ritardo aggiunto ad alcune settimane di freddo in Gennaio hanno implicato un iniziale raccolto medio alla fine di Febbraio 2021 leggermente inferiore ai 100 gr-pianta.

Nelle ultime settimane le piante stanno comunque ampiamente recuperando tanto in termini vegetativi e produttivi e questo fatto testimonia la precocità di questa varietà. L’impollinazione è stata ottima ed i frutti risultano omogenei, di bella pezzatura con un livello di colorazione totale”.

Per quanto concerne invece gli aspetti fisiologici: “La varietà si caratterizza per una pianta con crescita assurgente e frutti esterni al fogliame. Questo fatto, assieme all’omogenia di pezzatura e forma dei frutti, ne facilita la fase di raccolta (velocità, qualità) e ne riduce i costi”.

Altri produttori della stessa zona, tra i quali Carlo Bove e Giuseppe Pezone, hanno piantumato rispettivamente 65.000 e 115.000 piante fresche di CIVS115*/Parthenope® intorno a metà Ottobre 2020 con una produzione di circa 100 gr. per pianta registrata alla fine di Febbraio 2021.

“Il frutto ha un Brix molto elevato ed una acidità media, che garantisce un sapore intenso. Il frutto è attrattivo, di forma conica, altamente omogenea tra i frutti, e capace di raggiungere un colore rosso brillante anche nei periodi invernali. Il frutto appare quindi molto accattivante per i mercati, dove una buona shelf-life ne facilita la commercializzazione”.

Da un punto di vista commerciale diamo la parola a due importanti aziende della distribuzione-commercializzazione dei frutti: Giaccio Antonio (O.P. Giaccio Frutta) e Michele Andreozzi (Agrifutur Coop).

Antonio Giaccio – titolare della O.P. Giaccio Frutta che opera nella zona ortofrutticola dell’Alto casertano – sottolinea alcuni importanti aspetti di PARTHENOPE® CIVS115*:

“Da un punto di vista agronomico è una varietà rustica (poco suscettibile ad oidio) che non è sensibile agli sbalzi termici e colora bene anche nei periodi invernali, con temperature basse e poco sole.

Mentre a livello commerciale le principali caratteristiche distintive sono: un ottimo riscontro organolettico-sensoriale (gusto), la forma allungata e le caratteristiche estetiche di frutti, caratterizzati da un ottimo sapore e da una forma omogenea, che le permette di adattare la varietà a varie soluzioni di packaging (es, monostrato, 500 gr, 250 gr). Questo ci permette di iniziare a proporla gradualmente sia al canale GDO – nostro canale distributivo principale – sia al canale Normal Trade (Mercati regionali) a livello nazionale”.

Ultima testimonianza su PARTHENOPE® CIVS115* arriva da Michele Andreozzi titolare della Agrifutur Coop che ritira la produzione di circa 8 produttori della zona per un totale di circa 400.000 piante.

Michele Andreozzi conferma quanto espresso dagli altri testimoni: “La precocità di questa varietà quando piantata come pianta a radice nuda è ormai assodata. Il fatto che il frutto sia in grado di colorare in modo uniforme (anche nel colletto) nel periodo invernale con assenza di luce è un altro fattore molto importante.

La forma omogenea dei frutti, infine, sommata all’architettura della pianta, ne permette una raccolta agevole con altissima percentuale di frutti di 1a qualità e conseguente contenimento dei costi di raccolta.

PARTHENOPE® CIVS115* è particolarmente adatta alla padella monostrato, con cui stiamo registrando un ottimo riscontro da parte dei clienti della GDO e degli intermediari commerciali. Questo significa che per PARTHENOPE® CIVS115* si può anche prospettare un promettente percorso di valorizzazione per l’intera filiera produttivo-distributiva”.

Interesse per la Fragola Parthenope

A queste testimonianze si evince come PARTHENOPE® CIVS115* si stia gradualmente affermando come interessante opportunità produttivo-commerciale per gli areali casertano e napoletano e più in generale del Sud Italia, con l’obiettivo di proporsi come una varietà dalle produzioni costanti e di alta qualità dal periodo precoce.

CIV Programma breeding Fragola

Attivo dal 1984, si è sviluppato lungo quattro linee di ricerca: fragole per ambienti a clima temperato mediterraneo, per ambienti a clima continentale, rifiorenti e varietà adatte alla trasformazione industriale.

Utilizzo di tecniche classiche, e sviluppo di nuove varietà che garantiscano produzioni elevate e frutti di ottima qualità, assieme ad una naturale rusticità e vigoria delle piante, costituiscono obiettivi primari del CIV per offrire al mercato nazionale e a quelli internazionali non solo qualità ma il massimo della eco-sostenibilità.

CIV – Consorzio Italiano Vivaisti

Il CIV – Consorzio Italiano Vivaisti – è leader in Italia nell’innovazione varietale e nella produzione di materiali di propagazione certificati.

Attivo dal 1983, con sede a San Giuseppe di Comacchio, in provincia di Ferrara, il CIV è composto dai tre vivai italiani leader nel settore: Vivai Mazzoni, Salvi Vivai, Tagliani Vivai. Attraverso la sinergia, l’esperienza e gli investimenti importanti nella ricerca, CIV è in grado di offrire prodotti all’avanguardia e più rispondenti alle esigenze del mercato.

Il CIV, con grande lungimiranza, è impegnato da anni a selezionare varietà che possono fornire produzioni di alta qualità con ridotto fabbisogno energetico e basso impatto ambientale.

Nel complesso i tre vivai producono ogni anno circa 5 milioni di portinnesti, 3,5 milioni di piante di mele, pere e drupacee, 250 milioni di piante di fragola.

CIV è un membro fondatore dell’International New-varieties Network (INN), un’associazione mondiale di vivai che promuove lo scambio, la valutazione e la commercializzazione di nuove varietà nelle principali aree di produzione nel mondo.