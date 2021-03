Mozzarella di Bufala Campana Dop. Consorzio e Deliveroo insieme per promozione e tutela

ROMA – La tradizione secolare della Bufala Campana – che affonda le sue radici nella storia, a partire dall’XI secolo – e l’innovazione di Deliveroo.

È questo il binomio alla base del Protocollo d’Intesa firmato oggi dal Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop e la piattaforma leader dell’online food delivery.

L’accordo – siglato dal presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e dal General Manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana – è il primo ad essere raggiunto dal Consorzio con una piattaforma di online food delivery e ha l’obiettivo di sviluppare iniziative per la promozione e tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Per farlo, il Consorzio e Deliveroo dedicheranno a ristoratori e consumatori attività di comunicazione e informazione per il corretto utilizzo della denominazione del prodotto, ma anche sulla sua identificazione, conservazione e impiego.

La sfida lanciata dall’accordo è quella di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione per la tutela e valorizzazione di un prodotto della tradizione gastronomica che, grazie alle sue caratteristiche e alla sua versatilità, ben si adatta anche ai nuovi canali di commercializzazione e distribuzione come l’online food delivery.

Tra le azioni previste dal protocollo figurano: campagne di comunicazione volte a far comprendere la caratteristiche che distinguono la Bufala Campana a marchio DOP; vademecum con i riferimenti normativi che regolano il corretto utilizzo della denominazione di origine in un menù; consigli utili su come valorizzare il prodotto. La sinergia potrà portare anche ad iniziative congiunte in occasione di fiere ed eventi.

“Al centro del progetto c’è innanzitutto la trasparenza verso i consumatori, che puntiamo a raggiungere e informare in maniera massiccia grazie alla capillarità e alla forza di Deliveroo.

Attraverso questa iniziativa pilota, siamo certi di poter intercettare segmenti di pubblico non sempre coinvolti dalle nostre iniziative promozionali. Sarà l’incontro tra nuovi operatori del mercato agroalimentare e un prodotto fortemente legato al territorio e alle tradizioni.”, commenta il presidente Domenico Raimondo.

“La missione di Deliveroo è portare il miglior cibo nella casa degli italiani. Oggi è un giorno importante, perché la Mozzarella di Bufala Campana DOP è un grande simbolo di italianità. Vogliamo valorizzare l’eccellenza, tutelare e promuovere la sua denominazione, e tutto il Made in Italy, integrando questa filiera strategica nella piattaforma Deliveroo” dichiara Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.

Deliveroo

Deliveroo è un premiato servizio di consegna fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Collabora con oltre 115mila ristoranti e 100mila rider per garantire la miglior esperienza di consegna di cibo a domicilio al mondo.

Deliveroo opera in più di 800 città in 12 Paesi tra cui Australia, Belgio, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Singapore, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Regno Unito.

Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP

Il Consorzio, nato nel 1981, è l’unico organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole per la tutela, vigilanza, valorizzazione e promozione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Dal 2016 ha sede nelle Cavallerizze della Reggia di Caserta.

Il Consorzio conta 80 soci; nel 2020 sono state prodotte 50.832 tonnellate di bufala DOP; fatturato al consumo 760 milioni di euro; occupati 11.000 (indotto compreso).