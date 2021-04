Accesso al credito, da Mps un plafond da 35 mln di euro per la catena di fornitura di carni avicole

SIENA – Il Gruppo Montepaschi sostiene la filiera di Fileni Alimentare SpA con la concessione di un plafond factoring di 35 milioni di euro a favore della catena di fornitura dell’azienda marchigiana, leader in Italia per le carni avicole da allevamento biologico.

L’operazione si sostanzia in un programma di sustainable supply chain finance, messo in atto da Mps Leasing & Factoring, che permette di ottimizzare la gestione del fabbisogno finanziario aziendale, intendendo favorire l’accesso al credito dei fornitori dell’azienda attraverso lo strumento del reverse factoring “sostenibile”, che si colloca nel più ampio accordo raggiunto dal Gruppo Fileni con i propri fornitori.

“L’accordo con Fileni Alimentare Spa fa parte di un progetto che il Gruppo Montepaschi ha intrapreso per supportare la transizione sostenibile delle PMI del nostro Paese. – dichiara Dimitri Bianchini, General Manager dell’AT Centro e Sardegna – Quest’operazione è mirata a sostenere la filiera del comparto agroalimentare e a favorire l’economia circolare del settore. Banca Mps assiste le aziende nei diversi distretti agroalimentari attraverso un supporto strategico costante grazie a una rete di specialisti dedicata e a un’offerta di servizi finanziari su misura”.

Il Gruppo Fileni, leader nel mercato delle carni bianche biologiche e nel settore da oltre 40 anni, fa del benessere animale e della sostenibilità ambientale i suoi tratti distintivi: per questo, dal 2000 ha acquisito la certificazione per la produzione biologica e da allora ha investito con decisione per potenziare la propria filiera, arrivando a proporre – oggi – una gamma di prodotti biologici completa e in linea con i bisogni dei consumatori contemporanei che include anche uova e carni rosse.