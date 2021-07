Rinnovato il consiglio del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina. Cortelazzi confermato alla guida

MILANO – Primo Cortelazzi confermato alla guida del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina, la realtà consortile che rappresenta oltre 460 allevamenti di bovini da carne.

L’allevatore mantovano è stato rieletto dall’assemblea dei soci del Consorzio, che si è riunita ieri. Guiderà un consiglio di amministrazione parzialmente rinnovato, composto da 13 allevatori che rappresentano in modo equilibrato le province che compongono il Consorzio. Oltre a Cortelazzi, i consiglieri sono: Renato Lucio Arienti, Stefano Bignotti, Adriano Carantini, Luigi Carrara, Davide Facchinetti, Fabio Maghella, Angelo Merlo, Giancarlo Picco, Fabio Rozzini, Massimiliano Ruggenenti, Michele Savoldi e Angelo Visini.

All’assemblea è intervenuto, in collegamento video, anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi che ha rinnovato il suo supporto al lavoro del Consorzio e l’apprezzamento per il progetto che vede l’utilizzo della tecnologia Blockchain per garantire la tracciabilità della carne bovina, prima esperienza in Italia in questo settore.

“Siamo orgogliosi del progetto Blockchain, che ci qualifica come una delle realtà più innovative nel settore agricolo in Italia. – spiega Cortelazzi – Proseguiremo su questa strada, lavorando con i punti vendita per diffondere sempre di più questo strumento che consente al cliente la massima affidabilità e trasparenza. Il prossimo triennio, poi, sarà caratterizzato dal progetto di promozione della filiera corta, che stiamo portando avanti grazie a un finanziamento del PSR. Inoltre, attiveremo nuove collaborazioni con la rete degli agriturismi di Campagna Amica Coldiretti, ma anche con il mondo della ristorazione e con la grande distribuzione, allo scopo di valorizzare sempre di più la carne bovina di qualità, sana e sicura. In cantiere abbiamo anche progetti di educazione e informazione: c’è bisogno di fare cultura sul mondo della zootecnia, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante sul piano della sostenibilità e del benessere animale”.

L’assemblea dei soci è stata anche l’occasione per approvare il bilancio d’esercizio, che si è confermato solido. Il Consorzio non presenta debiti e ha potuto accantonare un avanzo di 15.000 euro per iniziative statutarie e di promozione.

Rinnovato, infine, dopo il ricordo del compianto Gian Paolo Tosoni scomparso alcuni mesi fa, il Collegio dei Revisori dei Conti. Alessia Cattafesta ha preso il posto di Tosoni alla presidenza. La affiancheranno Patrizia Montone e Marcello Valenti.

