Agricoltura. Baroni (FI): Bene ddl a tutela piccole produzioni locali

ROMA – “ Forza Itali a ha espresso il proprio voto favorevole al disegno di legge per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale , approvato oggi alla Camera dei deputati . L ’agricoltura è cambiata nel tempo e sono quindi necessarie norme adeguate affinché anche i piccoli agricoltori siano valorizzati al p ari di tutti gli altri imprenditori”.

Lo dichiara in una nota Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Agricoltura.

“Grazie alle nuove norme, i produttori locali potranno garantire ai consumatori una maggiore salubrità dei prodotti, contribuendo al tempo stesso a far conoscere la vastità e l’unicità delle eccellenze alimentari italiane. Per le piccole produzioni locali – ha spiegato – è previsto un logo ad hoc, oltre a semplificazioni per le procedure di commercializzazione: un forte incentivo per gli imprenditori agricoli a promuovere, trasformare e vendere direttamente prodotti di qualità, che valorizza il concetto di filiera corta e km zero proteggendo al tempo stesso il reddito delle aziende.

Inoltre, la trasparenza delle etichette garantirà il rispetto rigoroso delle norme sanitarie per tutti i prodotti, assicurando uno standard omogeneo della qualità e della sicurezza alimentare. Si tratta, quindi, di un provvedimento significativo che vuole favorire i tanti piccoli imprenditori agricoli impegnati a fornire quotidianamente alimenti di grande qualità”, ha concluso la deputata azzurra.