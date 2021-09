RIETI – “Il valore dell’Italia e dei suoi prodotti è unico. La nostra capacità deve essere quella di credere nella forza della nostra terra e in quello di cui siamo capaci. La dimostrazione è rappresentata dalle persone che sono qui stasera e dell’operosità di ognuno di noi”.

Queste le parole del Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, durante l’inaugurazione della X Fiera mondiale campionaria del peperoncino in corso di svolgimento a Rieti.

“Poter vedere tanta gente riunita nel cuore di Rieti, nel totale rispetto delle norme di sicurezza – ha spiegato il sottosegretario -, vedere famiglie, bambini, operatori del settore e una comunità viva e partecipativa che si ritrova insieme, è un messaggio di rinascita e di nuova speranza che mi rende felice”.

“Riaccendere le luci sulle eccellenze del nostro Paese ponendo un’attenzione specifica ai territori produttivi, alle culture autoctone, alla tradizione dei prodotti, alla storia, alla originalità e di conseguenza a tutto l’indotto collegato, che per l’Italia rappresenta un settore di riferimento importante e determinante del Made in Italy e della nostra italianità – ha sottolineato il senatore – deve essere un obiettivo primario. Anche per questo sosteniamo con convinzione il no al Nutriscore, che penalizerebbe notevolmente le nostre eccellenze agroalimentari a favore di cibi ultralavorati”.