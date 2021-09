Bayer sostiene il sistema di trasferimento chiuso easyconnect

MILANO – In linea con l’impegno di CropLife Europe di rendere i sistemi di trasferimento chiusi (Closed Transfer Systems – CTS) universalmente disponibili per gli agricoltori e gli operatori europei entro il 2030, Bayer si è unita al gruppo di Imprese che promuove il sistema easyconnect.

Insieme a ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group e Syngenta, Bayer offrirà al mercato easyconnect, una soluzione innovativa che risulta essere veloce, facile e particolarmente sicura per gli agricoltori e gli operatori del settore. Bayer continuerà allo stesso tempo a sostenere lo sviluppo di sistemi di trasferimento chiusi attraverso soluzioni disponibili in commercio.

“Il gruppo di lavoro easyconnect è lieto di accogliere tra i suoi membri Bayer e apprezza il

contributo che il suo sostegno al sistema easyconnect darà per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere universale l’accesso ai sistemi di trasferimento chiusi in Europa,”

ha commentato Louise Brinkworth, Stewardship Leader dell’area EMEA di Corteva

Agriscience, nonché presidente del Comitato Direttivo del Working Group easyconnect

CTS.

“Bayer si impegna a promuovere l’adozione dei CTS per migliorare ulteriormente la

sicurezza per l’operatore e la salvaguardia dell’ambiente durante la fase di miscelazione,

riempimento e lavaggio dei contenitori degli agrofarmaci. In linea con tale impegno, Bayer

favorisce l’uso dei CTS dal 2014. Per assicurare ancora più flessibilità per gli agricoltori,

Bayer è lieta di unirsi alle aziende che sostengono il sistema easyconnect, allo scopo di

Internal ottenere i massimi benefici da tale soluzione,” ha dichiarato Fabrice Houdebert, Head of Regional Marketing EMEA di Bayer.

Il primo lancio di easyconnect sul mercato è previso in Danimarca e in Olanda nel 2022,

seguite da Francia, Germania e Gran Bretagna nel 2023. Seguiranno altri paesi dell’Unione

Europea.

Easyconnect è una tecnologia aperta e disponibile per le diverse realtà del settore agricolo

che qualora interessate a partecipare al lancio del progetto sono invitate a contattare una

qualsiasi delle società partecipanti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.easyconnect.tech