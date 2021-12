Corsi di Formazione per Responsabili e Operatori CAA (Centro Assistenza Agricola): aperte le iscrizioni alla seconda edizione

TORINO – Formazione in primo piano per il CAA Liberi Professionisti.

A distanza di poche settimane e dopo il successo registrato con il ‘tutto esaurito’ della prima edizione, al via le iscrizioni al secondo Corso di specializzazione per responsabili e operatori CAA, nella consapevolezza che oggi, la gestione delle domande AGEA e degli Organismi Pagatori regionali richiede un’alta professionalità. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 21 gennaio 2022. I corsi prenderanno il via dal 27 gennaio 2022 e dureranno fino al mese di marzo.

Gli incontri saranno tenuti da professionisti del Gruppo Liberi Professionisti, responsabili di settore o di sede; alcuni moduli di natura specialistica saranno affidati a professionisti esterni. Obiettivo è aggiornare, formare i partecipanti al fine di uniformare le procedure di gestione del fascicolo e delle domande previste dalla normativa vigente. Senza dimenticare la necessità di evitare tutte le problematiche che possano ritardare o impedire la corresponsione dei premi richiesti dalle aziende agricole mandatarie o il blocco di attività amministrative collegate alla gestione dei fascicoli.

Il corso, primo in Italia, è organizzato in esecuzione di quanto previsto dall’art 7 del DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (GU 7 maggio 2008, n. 106) e prevede il rilascio di un attestato professionale. Per i corsi è stato richiesto agli Ordini e Collegi professionali il riconoscimento dei crediti formativi. Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati è prevista una riduzione del 20% sul costo di partecipazione al corso.

Il CAA del Gruppo Liberi Professionisti è stato costituito il 23 luglio 2001 e ha ottenuto il riconoscimento ad operare presso le sedi riconosciute dalle diverse Regioni Italiane a partire dall’aprile 2002. E’ presente in 13 regioni con 53 sedi riconosciute dove operano oltre 100 professionisti affiliati. Sulla base dell’esperienza acquisita e consapevole che oggi la gestione delle domande AGEA e degli Organismi Pagatori regionali richiede un’alta professionalità, il CAA Liberi Professionisti ha organizzato i due corsi di formazione.

Link per iscrizioni: https://www.caaitalia.it/corso-di-formazione-responsabili-e-operatori-caa/

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI CAA

Il corso è rivolto agli operatori degli sportelli CAA, ai liberi professionisti, agli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici agrari e a quelli universitari e consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base per operare con gli strumenti e le procedure previste da Agea e dagli altri Organismi pagatori regionali.

Il corso si articola in 10 giornate con 22 moduli. La struttura prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, casi pratici e test di autovalutazione.

Il periodo di svolgimento è previsto da dicembre 2021 a febbraio 2022, con incontri in webinar mediante piattaforma dedicata e impegno, mediamente, di uno/due giorni a settimana. Gli incontri saranno tenuti da professionisti del Gruppo Liberi professionisti, responsabili di settore o di sede; alcuni moduli di natura specialistica saranno affidati a professionisti esterni.

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CAA

Il corso è rivolto agli operatori degli sportelli CAA, ai liberi professionisti, agli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici agrari e a quelli universitari e consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze di base per operare con gli strumenti e le procedure previste da Agea e dagli altri Organismi pagatori regionali.

Il corso si articola in 7 giornate con 16 moduli didattici. La struttura prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, casi pratici e test di autovalutazione.

Il periodo di svolgimento è previsto da dicembre 2021 a gennaio 2022, con incontri in webinar mediante piattaforma dedicata e impegno, mediamente, di uno/due giorni a settimana. Gli incontri saranno tenuti da professionisti del Gruppo Liberi professionisti, responsabili di settore o di sede; alcuni moduli di natura specialistica saranno affidati a professionisti esterni.

Pagina Gruppo Liberi Professionisti

