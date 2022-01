ROMA – “La sentenza odierna conferma la validità delle istanze che da anni vengono portate avanti dai produttori a cui la Lega non ha fatto mai mancare il suo sostegno”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito ai prelievi supplementari sulle quote latte per quanto riguarda l’annata 2005-2006. “Una decisione che fa sperare per una conclusione definitiva della vicenda, dal momento che tutte le annate oggetto di prelievi supplementari sono state, di fatto, dichiarate nulle”, conclude Centinaio.

