Landini 6RS Robo-Six: la tecnologia viaggia su quattro ruote

FABBRICO (RE) – Si apre nel segno delle novità l’anno nuovo per Landini, lo storico marchio di trattori. Tanti i modelli che verranno presentati nelle principali fiere di settore. A partire dalla nuova serie 6RS Robo-Six Stage V, concepita per una clientela alla ricerca di versatilità, prestazioni e comfort. Il trattore è ideale per le lavorazioni in campo aperto, applicazioni foraggere, trasporti su strada e movimentazioni in ambito aziendale.

Emissionata Stage V, grazie al sistema di post-trattamento dei gas di scarico, la gamma presenta i modelli 6-135 RS, 6-145 RS e 6-155 RS, motorizzati FPT NEF 45 da 4,5 litri, 16 valvole e 4 cilindri, con potenze di 135hp, 145hp e 155hp. La disposizione di propulsore e trasmissione permette di raggiungere un passo di 2.560mm, garantendo grande stabilità, ma al contempo versatilità e maneggevolezza, grazie ad angoli di volta di 55 gradi.

La trasmissione Robo-Six con 6 marce Power Shift e 4 gamme offre 24 + 24 rapporti, che diventano 40 + 40 quando presente il Superriduttore. Ad ottimizzare l’efficienza del propulsore intervengono due modalità di lavoro pre-programmate: Eco e Power, con la prima orientata a privilegiare il contenimento dei consumi e la seconda che punta ad assicurare le massime prestazioni per velocizzare il completamento dell’attività in corso. La potenza viene esaltata dalla presa di forza a 4 velocità.

La ruota posteriore raggiunge la misura massima con le 650/60R38 e la massa ammissibile arriva fino a 9.500kg. L’impianto idraulico a centro chiuso è dotato di una pompa da 123 l/min capace di gestire fino a 7 distributori (anche elettronici e ventrali) e sollevatore posteriore controllabile elettronicamente con una capacità massima di 7.200 kg. Il sollevatore anteriore è in grado di alzare fino a 3.200kg.

La nuova cabina “Landini High Vision” è caratterizzata dal tetto panoramico omologato FOPS e dalla botola per la ventilazione naturale, che esaltano le prestazioni della trattrice nell’uso del caricatore frontale L40 e nelle lavorazioni di fienagione. Senza dimenticare i fari a Led, fino a 14 disponibili, di cui 8 integrati sul tetto per ottimizzare la visione anche in notturna.

Il sistema “Precision Steering Management” per il controllo e la gestione della guida satellitare, la funzione ISOBUS per la connettività tra trattore e attrezzature e il sistema di gestione di flotta e di diagnostica da remoto Landini Fleet & Remote Diagnostic Management operano in sinergia alla volta di massimizzare l’efficienza e la redditività delle quotidiane attività in un’ottica di contenimento dei costi operativi.

