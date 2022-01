SalumiamoTV: così i salumi made in Italy diventano i protagonisti del web superando 2 milioni di visualizzazioni

MILANO – Il salume italiano di qualità diventa la star del web grazie al progetto SalumiAmoTV promosso dal 2011 dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), ente nato nel 1985 come associazione volontaria per la promozione dei salumi italiani nel mondo. Il canale YouTube nato per arricchire gli strumenti di comunicazione utili a diffondere la cultura dei nostri salumi, a 10 anni di distanza dalla pubblicazione dei primi video sulla piattaforma ha raggiunto l’incredibile traguardo di 2 milioni di visualizzazioni totali dei video caricati.

Il canale conta ad oggi oltre 230 video, organizzati in playlist, divise per tipologia e contenuti. Dai video di ricette, realizzati in collaborazione con rinomati chef italiani ed internazionali, ad alcune clip delle trasmissioni radiotv di emittenti locali e nazionali in cui si è parlato dei prodotti di salumeria, del loro impatto nutrizionale sulla dieta, della loro storia e del loro rapporto con il territorio; oppure ancora il racconto per immagini degli eventi realizzati dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, in giro per il mondo fra masterclass, seminari di degustazione, iniziative di promozione e missioni dedicate alle aziende del settore, realizzate spesso nei mercati esteri di maggior interesse. Non mancano poi i contenuti legati al percorso in ambito di sostenibilità intrapreso da IVSI e promosso verso le aziende del settore, a dimostrazione di una sempre crescente sensibilità per questo tema, ormai molto attuale e non più ignorabile.

Il video più visto di sempre del canale è quello dedicato al prosciutto crudo, principe della salumeria e in assoluto il più cliccato, con quasi 310.000 visualizzazioni (di cui 11.000 nell’ultimo anno). Seguono sul podio la bresaola con oltre 260.000 visualizzazioni (circa 7.000 nel 2021) e la pancetta, che ha invece raccolto più di 150.000 visualizzazioni (quasi 3.000 nell’ultimo anno).

Il canale ha raggiunto anche altri importanti traguardi: ad oggi conta quasi 4.300 iscritti e una durata totale di visualizzazione raccolta di quasi 90.000 ore. Il pubblico è composto principalmente da uomini (90%) e in parte minima da donne (10%), in generale nella fascia 25-54 anni (80% degli utenti totali). Anche se la maggior parte del traffico viene registrato in Italia (60%), non è mancato nel tempo l’interesse di utenti stranieri provenienti da tutto il mondo: nell’ordine, fra i più presenti, gli spettatori dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Brasile.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it