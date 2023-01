Salumi e frutta abbinamento impossibile? La sfida lanciata agli chef a Identità Golose

MILANO – L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) partecipa a Identità Golose, la diciottesima edizione del Congresso internazionale di cucina d’autore, pasticceria e servizio di sala più importante d’Italia e tra i più prestigiosi al mondo.

L’evento si terrà a Milano da sabato 28 a lunedì 30 gennaio. In questi tre giorni, al Mi.Co. Milano Congressi insieme ai maggiori protagonisti del settore della ristorazione nel nostro Paese e non solo, l’istituto sarà presente grazie al programma europeo “Let’s Eat – European Authentic Taste”, promosso da IVSI e da ASIAC – l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca. Il Progetto, partito nel 2021 e che si concluderà nel 2024, gode del co-finanziamento della Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno).

Presso lo stand, i visitatori potranno scoprire tutti i segreti di salumi e frutta, due famiglie di prodotti che oltre ad essere dei capisaldi dell’alimentazione, sono anche un perfetto abbinamento dal punto di vista nutrizionale e del gusto. E proprio il gusto sarà il filo conduttore, perché grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, ogni giorno si alterneranno tre degustazioni a cura degli chef dell’Associazione alle ore 10.30, 11.30 e 16.30. Sabato 28 ‘apriranno le danze’ Tina Marcelli, Giulia Avitabile e Antonino Attardi; domenica 29 si potranno degustare le creazioni di Pasquale Caliri, Luca Doro e Luca Mastromattei; lunedì 30 sarà la volta di Federico Ferrari, Giovanni Peggi, Roberto Costagliola.

Speck, mortadella, prosciutto cotto, bresaola, pancetta, coppa, saranno interpretati dagli chef abbinati alle mele, alle pesche, alle ciliegie, ai limoni, alle arance. Sarà un viaggio all’insegna delle emozioni e dei ricordi, nei quali gli chef omaggeranno un ricordo oppure un aneddoto, rendendo questi abbinamenti molto speciali!

Nello spazio Let’s EAT sarà distribuito anche l’esclusivo Album di figurine realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo Panini Editore: 24 pagine con tanti spunti e informazioni sul progetto europeo, qualche curiosità su salumi e frutta, e gli originali abbinamenti pensati ad hoc per Let’s EAT. Ritratti nell’Album, oltre a salumi e frutta, anche i quattro Ambassador scelti come testimonial del programma per la loro filosofia di vita, piena di stile ed energia, in grado di rappresentare al meglio ciascuno dei 4 ELEMENTI cardine della campagna: TRADIZIONE – Carlo Cracco (chef e personaggio televisivo), NATURA – Matteo Eydallin (Campione del Mondo di Sci Alpinismo), ENERGIA – Paola Fraschini (Campione del Mondo nel pattinaggio artistico a rotelle), WELL-BEING – Tanya Gervasi (modella e food blogger).

