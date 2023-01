Nutriscore: Centinaio replica a Hercberg: Attacca governo italiano per nascondere fallimento della ‘sua’ etichetta

ROMA – “Il professor Hercberg, inventore del Nutriscore, attacca il governo italiano per nascondere il fallimento della ‘sua’ etichetta, che raccoglie sempre più critiche in Europa.

Si metta l’animo in pace: noi difenderemo sempre il made in Italy. La dieta mediterranea fa bene e ce la invidiano in tutto il mondo”.

Così il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) replica sui social all’epidemiologo francese, ritenuto il padre del Nutriscore, dopo che questi ha contestato le parole del ministro Tajani e le posizioni del governo sulle etichette allarmistiche per vino e alimenti.

Centinaio aveva detto nei mesi scorsi: “Il castello del Nutriscore sta già crollando, tanto che il suo ideatore è sempre più nervoso e accusa l’Italia di fare lobby. L’Italia non fa lobby, sta tutelando la Dieta Mediterranea che è patrimonio dell’umanità.

In Europa abbiamo portato la questione dell’etichettatura d’origine chiedendo di indicare la provenienza. Ci hanno risposto che si rischiava di inquinare il mercato. Con l’etichettatura a semaforo il mercato non si inquina, si distrugge”, aveva concluso Centinaio (leggi).

