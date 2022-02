BASF Agricultural Solutions per l’Italia: Alessandro Oltramari è il nuovo Direttore Vendite

CESANO MADERNO (MB) – Passaggio di consegne all’interno della divisione

Agricultural Solutions di BASF Italia: a partire da febbraio la guida del reparto Vendite è

passata ad Alessandro Oltramari, che sostituisce Angelo Stradiotti.

45 anni, laureato in Agraria, Oltramari è in BASF dal 2005 dove ha ricoperto ruoli di

crescente responsabilità sia in ambito marketing che nelle vendite, maturando una

solida conoscenza del mercato agrifood italiano e delle sue dinamiche. Nella nuova carica

di “Head of Sales”, Alessandro Oltramari guida un team di 50 collaboratori riportando a Eric

Bas, Country Manager per l’Italia.

“Accolgo questa opportunità con grande energia e senso di responsabilità, ringraziando il

management per la fiducia riposta e Angelo Stradiotti per il ruolo fondamentale che ha avuto nella mia formazione professionale – ha dichiarato Oltramari -. In questa nuova posizione, posso contare sulla competenza e l’entusiasmo di una squadra giovane e fortemente motivata a mettere sempre al centro del proprio operato le esigenze dei nostri clienti.

Con loro condividiamo le sfide del mercato e la grande passione per l’agricoltura.”

La divisione Agricultural Solutions è leader in Italia nelle soluzioni per le protezione

delle colture, lavorando a fianco dei propri partner nella sfida della transizione

sostenibile in agricoltura.



Informazioni sulla Divisione Agricultural Solutions di BASF

Con una popolazione in rapida crescita, il pianeta dipende sempre più dalla nostra capacità di sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani. In collaborazione con agricoltori, professionisti del settore agroindustriale, esperti nella gestione degli infestanti e molti altri, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Per questo investiamo in modo significativo in Ricerca e Sviluppo e in un ampio portafoglio prodotti, che comprende sementi e tratti genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, antiparassitari e agricoltura digitale.

Con team di esperti in laboratorio, nei campi, nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la società e il pianeta.

Nel 2020 la nostra divisione ha generato un fatturato di 7,66 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o uno dei nostri canali sui social media.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it