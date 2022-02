ROMA – L’agricoltura biodinamica esce dalla proposta di legge sull’agricoltura biologica.

Dopo il rinvio di ieri sono stati approvati alla Camera due emendamenti presentati da Riccardo Magi (+ Europa) (LEGGI Biodinamica fuori da legge su biologico, Magi (Più Europa): E’ vittoria della scienza) e della Commissione Agricoltura che eliminano dal testo l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica a quella biologica. Ora la legge tornerà al Senato.

Sono stati accolti quindi i numerosi appelli dal mondo della scienza e accademico, non ultimi il premio Nobel Parisi che aveva definito la biodinamica “pratica stregonesca” e del presidente Mattarella “ipotesi lontana”.

L’agricoltura biodinamica era entrato nel testo, all’articolo 1 comma 3: “Ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo (comma 3)”.

Al Senato il DDL 998 era passato con 195 voti favorevoli, 1 astenuto ed 1 contrario, ovvero quello della senatrice a vita Elena Cattaneo che si è battuta per far notare questa anomalia.

LA NOSTRA INTERVISTA VIDEO

Sarebbe stato un controsenso, va sottolineato, che il Parlamento facesse diventare legge una pratica che non è supportata dalla scienza, dopo fra l’altro due anni di pandemia, in cui la scienza e la ricerca sono ritornate al centro della nostra vita quotidiana, come lo stesso Parlamento ha più volte ricordato ai cittadini.

