Legumi e scienza. Con il progetto Increase ogni cittadino diventa coltivatore e protagonista della biodiversità

ANCONA – Come celebrare la giornata mondiale delle leguminose alimentari? Con una buona zuppa di legumi e registrandosi all’esperimento di scienza dei cittadini del progetto INCREASE: scarica l’app, ricevi i semi e coltivali nel tuo campo, giardino o terrazzo

Per la giornata mondiale delle leguminose alimentari (10 febbraio), un gruppo di piante che hanno un ruolo cruciale per combattere i cambiamenti climatici, per promuovere la sostenibilità e per migliorare la salute dell’uomo grazie a diete a base prevalentemente vegetale. Infatti, le leguminose da granella come il fagiolo, la lenticchia, il cece e il lupino hanno una notevole importanza come fonte di proteine, fibre e altri composti di rilevanza salutistica. Le leguminose sono piante straordinarie, capaci di fissare, grazie alla simbiosi con speciali microrganismi, l’azoto presente nell’atmosfera, ed inglobarlo nelle proteine, delle quali tutti noi abbiamo bisogno per sopravvivere. Un tesoro di biodiversità, colori, forme, sapori, dal valore inestimabile.

Proprio della agrobiodiversità delle leguminose alimentari si occupa il progetto europeo H2020 denominato INCREASE (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems) www.pulsesincrease.eu coordinato da Roberto Papa, professore ordinario di Genetica agraria presso l’Università Politecnica delle Marche e che coinvolge 28 partner fra cui due Università italiane UNIVPM, UNIBAS e il CREA, è stata dallo scorso anno avviata un’attività di Citizen Science rivolta allo sviluppo di un sistema decentralizzato di conservazione delle risorse genetiche. L’esperimento di Scienza dei Cittadini (CSE) ha distribuito più di 1000 varietà locali europee di fagiolo a coloro che si sono registrati e hanno partecipato utilizzando una App sviluppata appositamente da UNIVPM, “INCREASE CSA” scaricabile gratuitamente da App Store e da Google Play, che ha consentito ai cittadini la raccolta e la condivisione dei dati, informazioni, immagini ed esperienze.

Il 2021 è stato il primo anno dell’esperimento che ha visto la partecipazione di oltre 2500 cittadini da tutta Europa e nel 2022 l’esperimento continua con il secondo round e le registrazioni sono aperte a tutti coloro che vogliono essere coinvolti nella valorizzazione delle risorse genetiche vegetali.

Alcune novità contraddistinguono il secondo round: un’App aggiornata, più facile ed intuitiva; la possibilità di scegliere fra più profili di partecipazione all’esperimento, da base, con pochi dati da raccogliere attraverso l’App, a esperto, per una esperienza totale da Cittadino Scienziato; e la opportunità di scambiare i semi prodotti durante l’esperimento con altri cittadini, scegliendo le varietà da condividere e scambiare e mettendo concretamente in pratica la conservazione decentralizzata delle risorse genetiche.

Tutte le informazioni si trovano sul sito di INCREASE (www.pulsesincrease.eu).

CHIUNQUE voglia diffondere questa comunicazione, a chi si ritiene possa interessare l’iniziativa, al fine di raggiungere il maggior numero di cittadini, può farlo liberamente. Per eventuali informazioni è si possono inviare richieste di chiarimento all’indirizzo increase@univpm.it.

