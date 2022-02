Energie rinnovabili. Dal biometano al fotovoltaico a Fieragricola un’intera area dedicata ad un settore in pieno sviluppo

VERONA – La 115ª Fieragricola (oltre 500 espositori diretti da 11 Paesi) scommette sulle energie rinnovabili per assecondare il percorso di transizione ecologica, che mira a raggiungere l’obiettivo “Emissioni zero” entro il 2050, secondo il progetto ambizioso del Green Deal, varato dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen.

Alla rassegna internazionale dedicata all’agricoltura, in programma a Veronafiere dal 2 al 5 marzo prossimi ampio spazio sarà dedicato al Salone delle energie rinnovabili da fonti agricole, ospitato nel padiglione 12 del quartiere fieristico.

L’interesse del mondo agricolo per le rinnovabili è più vivo che mai e Fieragricola offrirà un’ampia panoramica espositiva delle opportunità utili a sviluppare soluzioni multifunzionali di produzione di energia. Nel Salone delle energie rinnovabili da fonti agricole si troveranno le nuove frontiere del biogas e del biometano, dell’energia solare (fotovoltaico e agrivoltaico) e delle soluzioni per valorizzare le biomasse agricole e la filiera legno-energia.

I convegni a Fieragricola sulle energie rinnovabili in agricoltura. Anche a livello di contenuti Fieragricola ha sviluppato in una specifica Area Forum dedicata alle energie rinnovabili (padiglione 12) convegni, workshop e approfondimenti (il programma completo è consultabile sul sito www.fieragricola.it), fra i quali «Agrivoltaico, come far coesistere fonti rinnovabili e produzione agricola», di QualEnergia.it (mercoledì 2 marzo, ore 10:30); «Incentivi e opportunità per efficientamento energetico e rinnovabili nelle imprese agricole», (2 marzo, ore 14:30); «Esperienze e progetti di Agrivoltaico in Italia», di EtaFlorence (giovedì 3 marzo, ore ); «Comunità energetiche per le aziende agricole», di QualEnergia.it (3 marzo, ore 11:30); «Approfondimento Dm Biometano», del Consorzio Italiano Biogas – Cib (3 marzo, ore 14); «Irrigazione solare accessibile, affidabile, conveniente per l’Europa e oltre», di SolAqua (ore 15:30, Sala B, Galleria padd. 11/12); «Farming for Future, presentazione Azione 6: Qualità e benessere animale», del Cib (venerdì 4 marzo, Area Forum padiglione 12, ore 11:30); «Pnrr, misure agroecologiche e azienda agricola», del Cib (4 marzo, ore 14); «La rivoluzione elettrica in agricoltura» di Vaielettrico (4 marzo, ore 15.30).

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it