Formazione. xFarm Academy lancia la nuova offerta formativa sui temi dell’agricoltura 4.0

MILANO – xFarm, start up AgTech specializzata in agricoltura digitale e di precisione, inaugura il nuovo anno con l’ampliamento della sua offerta formativa, iniziata nel 2021 con il progetto di xFarm Education. Dopo essere arrivata in 40 istituti in tutta la penisola e aver formato più di 1500 studenti di Università e istituti tecnici nel solo primo anno dal lancio, l’azienda ha deciso, infatti, di sviluppare un nuovo progetto formativo destinato ai professionisti del settore agroalimentare.

Nasce così xFarm Academy, l’offerta formativa che racchiude i percorsi pensati per le varie professionalità del settore agricolo, studiata per permettere di conoscere le tecnologie dell’agricoltura 4.0 a 360 gradi. I corsi, in partenza dal 17 febbraio, sono rivolti a chiunque sia interessato a formarsi in questo settore in piena evoluzione, e in particolare sono indicati per agronomi, agricoltori e proprietari di aziende agricole, tecnici del settore, innovation e supply chain manager delle food company, periti agrari e studenti neodiplomati o neolaureati.

xFarm Academy rappresenta un valido percorso di formazione che permette di scoprire i vantaggi e il potenziale che offrono le tecnologie del digitale in agricoltura, organizzato in maniera chiara e garantendo di seguire l’utente step by step. I corsi sono strutturati in diverse lezioni progressive che permettono di approfondire di volta in volta la conoscenza dei nuovi strumenti a disposizione dei tecnici del settore. Le lezioni, articolate in appuntamenti da un’ora circa, sono costruite attraverso l’integrazione di una solida base teorica con quella pratica, tramite l’utilizzo della piattaforma gestionale xFarm con cui si possono mettere in pratica le conoscenze acquisite per imparare concretamente ad applicare gli strumenti disponibili per la gestione digitale delle colture. Inoltre, essendo lezioni live è sempre prevista una parte di tempo dedicata a sciogliere dubbi e curiosità.

“Si tratta di un’ulteriore iniziativa, diversa dal progetto Education, che punta ad approfondire le varie tematiche approcciandosi in maniera professionale alla didattica, andando oltre il primo approccio a queste tematiche. Negli anni abbiamo capito quanto sia importante la formazione su tutti i livelli per accelerare la trasformazione digitale del settore, per questo il programma sarà gratuito e aperto a tutti” afferma Marco Golino, Education & Academy manager di xFarm. Pensati per andare incontro alle principali esigenze della filiera, i corsi in partenza di xFarm Academy riguarderanno le diverse tecnologie in campo agricolo 4.0, i modelli previsionali in agricoltura, gli indici vegetativi, l’analisi della variabilità spaziale in campo, la digitalizzazione della filiera agricola dai carbon credits alla tracciabilità, l’integrazione dello smart farming nella propria offerta, la connessione dei macchinari e molto altro.

xFarm Technologies è una holding che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, fornendo strumenti innovativi che possono affiancare gli imprenditori agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende. Nata dall’unione delle startup xFarm e Farm Technologies, offre app per la gestione dell’azienda agricola, sensori connessi, supporto nei progetti di Digital Transformation, algoritmi applicati all’agricoltura e attività di formazione per l’intero settore. xFarm Technologies oggi supporta il lavoro di 80.000 aziende agricole, appartenenti a più di 30 filiere e presenti su 1 milione di ettari in oltre 100 Paesi del mondo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it