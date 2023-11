Dinamica Generale e xFarm Technologies insieme per offrire nuove soluzioni di smart feeding management alla filiera dell’allevamento

HANNOVER – Dinamica Generale, azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni elettroniche, sensori e software in cloud nel campo della pesatura e dell’analisi NIR, e xFarm Technologies, tech company leader nella digitalizzazione dell’agricoltura, hanno siglato un’innovativa partnership focalizzata su un tema cruciale per il mondo agricolo, e in particolare per la filiera dell’allevamento: l’accrescimento dell’efficienza nella gestione delle razioni alimentari degli animali.

Nel concreto la partnership tra le due aziende si tradurrà in un’ambiziosa azione di affiancamento agli allevatori ed ai costruttori di carri miscelatori nell’elaborazione di nuove ed efficaci soluzioni di smart feeding management, con l’obiettivo di contribuire a migliorare il benessere animale e a rendere la zootecnia più efficiente ed economicamente sostenibile grazie a nuove tecnologie d’avanguardia.

In particolare, la partnership unisce un prodotto di punta di Dinamica Generale, l’innovativa piattaforma DTM, e l’altissima capacità di analisi dei dati e di supporto alla gestione agricola della piattaforma xFarm. Il tutto grazie a un’integrazione che finalmente consentirà di visualizzare tutte le informazioni sulle razioni apportate sulla piattaforma xFarm e, in base a tali dati, agire per ottimizzare le razioni stesse.

Si tratta di un’evoluzione di rilievo per la zootecnica, uno dei pilastri dell’export europeo e una bandiera di molte filiere agroalimentari, ma anche un settore alle prese con una crescente competizione internazionale e nuove sfide da superare. Installati sui carri miscelatori, i sensori prodotti da Dinamica Generale (ad esempio le celle di carico che permettono la pesatura dei carri miscelatori o il sensore NIR per l’analisi qualitativa delle razioni) raccolgono dati che vengono visualizzati dai controller, anch’essi installati sui carri miscelatori; essi li trasmettono alla al software in cloud DTM, la cui integrazione con xFarm permetterà non solo di migliorare le razioni da un punto di vista qualitativo ma anche di valutarne l’adeguatezza da un punto di vista quantitativo, in modo da calibrare al meglio la distribuzione degli alimenti per gli animali.

“Nuove tecnologie e digitalizzazione avanzata possono dare un contributo fondamentale alla sostenibilità delle filiere agroalimentari e delle attività di agricoltori e allevatori, anche grazie a una sempre maggiore integrazione di queste tecnologie nelle macchine agricole. In xFarm Technologies ne siamo profondamente convinti, tanto da essere già attivi nella filiera del latte grazie a importanti progetti in corso con player di rilievo internazionale – sottolinea Pier Alberto Gobbo, Telematics Business Unit Manager di xFarm Technologies –. Ecco perché siamo davvero orgogliosi di questa partnership, che prevede l’abbinamento della piattaforma xFarm a specifici kit offerti da Dinamica Generale, attore apicale nelle soluzioni per lo smart feeding management”.

“La collaborazione con xFarm segna un passo significativo verso lo sviluppo di soluzioni disruptive nel settore dell’alimentazione di precisione. La nostra visione comune è quella di trasformare radicalmente il settore della zootecnia attraverso la raccolta e la gestione dei dati per migliorare l’efficienza operativa, ottimizzando la qualità della produzione e promuovendo il benessere animale.

Questa partnership sinergica ci consentirà di offrire soluzioni complete e integrate, contribuendo così a migliorare la sostenibilità ambientale e economica delle attività zootecniche” Enrico Salvaterra, Product Marketing Manager

La zootecnia europea, in Germania come in Francia, in Italia come in Spagna e Polonia, ha bisogno di innovazione e visione per continuare a essere leader globale in un mondo che cambia. La partnership tra Dinamica Generale e xFarm Technologies cerca di andare in tale direzione, fornendo un contributo ad alta intensità tecnologica alla filiera dell’allevamento, e in particolare a un segmento particolarmente strategico, i costruttori di carri miscelatori.

