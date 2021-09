L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in Francia con il progetto Let’s Eat – European Authentic Taste

MILANO – Da sempre i nostri ‘amici’ francesi sono grandi estimatori dell’Italia e anche dei salumi italiani. Negli ultimi anni, infatti, detengono il secondo posto tra i Paesi destinatari del nostro export, subito dopo la Germania. Anche i primi cinque mesi del 2021 dei dati relativi alle esportazioni in Francia confermano questa tendenza con una crescita del + 12% in quantità e del + 6,4% in valore.

Non ha stupito quindi l’ottima accoglienza che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha riscosso a Parigi dall’11 al 13 settembre alla “Omnivore Paris”, un vero e proprio festival gastronomico internazionale che celebra la cucina riunendo i migliori esponenti della “cuisine” francese “jeune” e internazionale.

La presenza dell’IVSI ha segnato anche il debutto delle attività di promozione all’estero legate al progetto “Let’s Eat – European Authentic Taste” che, partito ad aprile 2021, vede come protagonisti i salumi italiani e la frutta greca.

“Omnivore Paris è stato un buon esordio della campagna Let’s Eat, che ha potuto presentarsi ad un pubblico particolarmente qualificato e interessato a scoprire prodotti di qualità provenienti anche da altri Paesi” ha affermato Monica Malavasi, Direttore IVSI.

La partecipazione a “Omnivore Paris” ha rappresentato una prima interessante opportunità per instaurare un dialogo con i player del settore nell’ambito dell’iniziativa. Dagli chef ai giornalisti passando per i ristoratori e i “Foodies”, l’esordio fieristico di “Let’s Eat” si è dimostrato di grande efficacia generando numerose occasioni di incontro e approfondimento con interlocutori qualificati ed interessati. Degustazioni, distribuzione di materiale informativo e la condivisione dei valori dell’idea progettuale e delle caratteristiche dei prodotti della campagna sono solo alcune delle azioni organizzate nella suggestiva cornice parigina per promuovere le eccellenze del vero “European Authentic Taste”.

“I numerosi visitatori francesi hanno apprezzato sia i profumi sia il sapore dei salumi italiani lasciandosi stupire dagli abbinamenti con la frutta, come la Mortadella Bologna IGP con il kiwi la Pancetta Piacentina DOP con la pesca o il Salame Cacciatore DOP con la mela. Tutti accostamenti che hanno esaltato le caratteristiche organolettiche dei singoli alimenti” ha continuato il Direttore dell’istituto.

Ma gli appuntamenti con la Francia non si fermano qui e proseguono dal 23 al 27 settembre con la partecipazione al Sirha, la fiera biennale che raccoglie a Lione tutti i segmenti della ristorazione e che costituisce l’occasione ideale per incentivare, in un contesto di ristorazione pan-europeo, l’abbinamento salumi e frutta.

“A novembre gli appuntamenti in Fiera si sposteranno in Belgio dove “Let’s Eat” presidierà HORECA EXPO, la più grande fiera belga per il settore della ristorazione” ha concluso Malavasi.

