Giornata Terra. Centinaio (Mipaaf): Investiamo nel Pianeta, investiamo nell’agricoltura

ROMA – “La Giornata della Terra assume quest’anno ancora più valore. Non soltanto perché la nostra casa comune è flagellata dai cambiamenti climatici e dalle loro conseguenze – basti pensare alla siccità che ha colpito l’Italia in questi mesi – ma anche perché quanto sta accadendo in Ucraina ci ha costretto a riflettere sull’importanza della terra, intesa non solo come tutela ambientale, ma anche come sicurezza alimentare”.

Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio in occasione della 52esima Giornata mondiale della Terra.

“Il tema di questa edizione – ricorda il sottosegretario – è ‘Investiamo nel nostro pianeta’, e per farlo occorre investire nel settore primario e valorizzare il nostro patrimonio agricolo. Una maggiore tutela dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità dipendono anche dai nostri agricoltori che sono dei veri e propri custodi della terra. Grazie al loro lavoro quotidiano e all’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie possiamo tutelare le risorse naturali, preservare le materie prime e allo stesso tempo contribuire a raggiungere una sovranità alimentare europea”, conclude Centinaio.

