Cinghiali. Mazzali (FdI): Bene parole di Costa su Piemonte, situazione fuori controllo anche in Lombardia. Ora servono i fatti

MILANO – “Finalmente il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha capito la gravità del sovrappopolamento dei cinghiali. Meglio tardi che mai, adesso però stringiamo i tempi”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, a seguito delle parole di Costa, delegato all’emergenza peste suina in Italia, nell’Aula del Consiglio regionale del Piemonte, dove si è tenuta una seduta straordinaria dedicata a questo tema.

“La situazione del Piemonte non è dissimile da quella della Lombardia per il numero di ungulati che invadono il territorio. Anche quindi dove ancora la peste suina non si sta espandendo va fatto un lavoro serio e deciso di contenimento, sia per prevenire l’arrivo della malattia che per evitare i danni ai raccolti e alle persone.

Finalmente sento la parola “emergenza” da un Governo che fino a oggi ha difeso le tesi animaliste senza capire che non sarà una recinzione o una gabbia a risolvere un problema di questa portata. Finalmente sento parlare di caccia come soluzione. E finalmente sento parlare di nuove regole e nuova mentalità. Adesso però alle parole seguano i fatti, e in fretta”.

