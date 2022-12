Emergenza cinghiali. Mazzali (FdI): Finalmente possibilità abbattimenti per motivi di sicurezza stradale anche in città

MILANO – “Con l’emendamento passato ieri in commissione Bilancio finalmente si apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. La carne ricavata dopo i dovuti passaggi verrà messa a disposizione delle persone meno fortunate”.

A sottolinearlo è Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

“E’ importante sottolineare che non stiamo parlando di caccia, che si svolge secondo quanto stabilito dai calendari venatori, ma di contenimento di un animale invasivo non più autoctono che ha già messo a rischio buona parte della nostra biodiversità” – precisa Mazzali.

“Questo emendamento rappresenta quindi una soluzione concreta per tanti cittadini che ormai tutti i giorni vedono cinghiali aggredire persone e animali domestici, distruggendo auto o aree urbane.

Il vento finalmente sta cambiando. Dopo tanti governi frutto di accordi di palazzo, finalmente un governo che ha a cuore gli interessi degli italiani” conclude la consigliere regionale della Lombardia.

