Formaggi. E’ il brasiliano Canastra il migliore al mondo secondo la classifica di Taste Atlas

ROMA – E’ brasiliano il miglio formaggio del mondo secondo la classifica di Taste Atlas.

Il prodotto artigianale proveniente dalla regione “mineira” (Stato di Minas Gerais) della Serra da Canastra si piazza, infatti, al primo posto nel ranking del sito Taste Atlas, che stila una classifica sulla base di informazioni dei consumatori.

In una classifica dei 50 migliori formaggi, divulgata questo mese dal sito americano Taste Atlas, il formaggio Minas artigianale, della regione produttrice di Serra da Canastra, figura al primo posto. Il prodotto ha lasciato indietro i noti grana padano, gorgonzola piccante e pecorino sardo, fra altri formaggi famosi a livello internazionale.

In rappresentanza dell’Associazione dei Produttori di Formaggio di Canastra (Aprocam), il direttore esecutivo Higor Douglas de Freitas ha confermato l’informazione. “Questa notizia è valida. Testa Atlas è come se fosse una guida di viaggio, simile alla nostra Guida ‘Quatro Rodas’. Riceve informazioni dagli utenti e stila la classifica”, ha affermato, aggiungendo che si tratta della valutazione dei consumatori del prodotto di Minas Gerais.

“Simo felici. È una conquista significativa, poiché riconosce sempre di più la qualità del nostro prodotto e l’impegno dei produttori per consegnare un buon prodotto ai consumatori”, afferma Freitas.

Anche i proprietari della Fazenda São Bento Vargem Grande e della Queijaria J & C, entrambe nel comune di São Roque de Minas, Maria Aparecida de Freitas e Jadir da Costa festeggiano la notizia. “Molto importante. Non solo per noi, ma per tutti i produttori. Ciò aggiungerà ulteriore valore monetario e confermerà sempre di più la buona qualità del prodotto”, conclude Freitas.

