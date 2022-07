Esportazioni grano ucraino. Da FAO progetto da 17 milioni di dollari per garantire produzioni coltivatori ucraini

ROMA – Dalla FAO ecco un progetto per esportare grano ucraino. Un nuovo progetto da 17 milioni di dollari delle Nazioni Unite punta ad affrontare il problema dello stoccaggio dei cereali e ad aumentare l’esportazione di prodotti agricoli sui mercati internazionali.

Per contrastare l’impatto della guerra in Ucraina sul settore agricolo mondiale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha lanciato un nuovo progetto in modo tale da aiutare gli agricoltori ucraini a salvare il raccolto di luglio-agosto, assicurando al contempo l’esportazione di prodotti agricoli essenziali sui mercati esteri.

Finanziato dal Giappone e attuato in collaborazione con il Ministero della Politica Agraria e dell’Alimentazione dell’Ucraina, il progetto mira a ripristinare la capacità di stoccaggio dei cereali e la funzionalità delle catene di approvvigionamento dal raccolto all’esportazione, nonché a sostenere la capacità produttiva degli agricoltori ucraini per consentire una produzione futura continua.

“Garantire agli agricoltori la possibilità di continuare a produrre, immagazzinare in sicurezza e accedere a mercati alternativi per vendere i loro prodotti è fondamentale per assicurare la disponibilità di cibo, rafforzare la sicurezza alimentare in Ucraina e garantire ad altri Paesi dipendenti dalle importazioni agricole un approvvigionamento costante e sufficiente di grano ad un costo gestibile”, ha dichiarato Rein Paulsen, Direttore dell’Ufficio Emergenze e Resilienza della FAO.

L’Ucraina è uno dei primi cinque esportatori mondiali di grano, con una fornitura annuale di oltre 45 milioni di tonnellate al mercato globale. Secondo il Ministero della Politica Agraria e dell’Alimentazione ucraino, a causa del blocco dei porti del Mar Nero, il Paese ha ancora 18 milioni di tonnellate del raccolto di cereali e semi oleosi dello scorso anno nei magazzini in attesa di essere esportati. Le rotte ferroviarie e fluviali alternative non sono in grado di compensare le esportazioni perse attraverso il trasporto marittimo.

“La FAO affronterà il problema del deficit di stoccaggio fornendo manicotti in polietilene e macchinari per il carico e lo scarico del grano ai piccoli proprietari e una serie di contenitori modulari per lo stoccaggio ai produttori di medie dimensioni e alle associazioni. Il sostegno sarà fornito agli agricoltori di dieci oblast dell’Ucraina: nell’est, nel centro, nel sud e nel nord del Paese”, ha affermato Pierre Vauthier, Responsabile dell’Ufficio FAO per l’Ucraina.

Inoltre, il progetto fornirà supporto tecnico al Governo per rendere operative vie di trasporto alternative per l’esportazione del grano e favorirà la rapida espansione della capacità tecnica del laboratorio di Izmail. La struttura consentirà agli agricoltori di soddisfare gli standard internazionali, compresi i test e le certificazioni veterinarie e di sicurezza alimentare.

