Ruolo professionisti agricoli a rischio Agea? Il CAA Liberi professionisti organizza incontro a Roma il 28 settembre

ROMA – Il Centro di Assistenza Agricola, che opera fin dalla sua nascita, esclusivamente avvalendosi delle prestazioni di Liberi Professionisti, ha organizzato per giovedì 28 settembre, un incontro per mettere a confronto le esperienze e le proposte di gestione dell’assistenza alle imprese agricole nel futuro della PAC in Italia.

L’incontro si terrà dalle ore 14 alle ore 1 8 a Roma, a l centro incontri i Cavour , via Cavour 50/a.

Il tema è SUSSIDIARIETA ’, EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA’ DEI

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE, e contiene tutti gli elementi che in questi oltre 20 anni sono stati al centro del lavoro che migliaia di professionisti hanno contribuito a realizzare nel sistema italiano.

Le recenti prese di posizione di AGEA stanno me ttendo in forte discussione il ruolo dei professionisti in un contesto di possibile prevaricazione e concorrenza che, se portata avanti, causeranno l’esclusione totale delle professioni da questo importante settore strategico.

Non solo. Le alternative pro poste sembrano precludere di fatto, ai professionisti che intendono continuare ad operare presso i CAA , ogni attività libero professionale espellendoli di fatto dal sistema che da sempre regola la loro esistenza. Sottraendo, tra l’altro, importanti risorse al mondo delle casse professionali alle quali rispettivamente sono iscritti.



“Il nostro obiettivo – dicono i responsabili CAA Liberi professionisti – non è quello di salvaguardare privilegi o caste. Noi pensiamo che i professionisti, analogamente ad altri soggetti presenti in questo mercato e, con pari, se non superiori, potenziali conflitti di interesse, possano apportare il loro contributo di efficienza ad un sistema che, senza

ombra di dubbio , ha bisogno di un ulteriore sforzo per crescere in termini di efficienza e sicurezza”.

IL PROGRAMMA

– Rela zione introduttiva



Tavola Rotonda



– Intervento dei Presidenti Nazionali degli Ordini e dei Collegi Professionali



Tavola Rotonda



– Intervento dei 4 CAA la cui proprietà è detenuta , in tutto o in parte , da associazioni di L iberi Professionisti



C onclusioni: proposte per un nuovo sistema di gestione dell’Anagrafe Nazionale e Regionale e della presentazione degli atti amministrativi.





Per informazioni e registrazioni contattare la segreteria all’indirizzo e – mail: info@caaitalia.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it