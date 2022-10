Ucraina, logistica semplificata e nuovi corridoi di trasporto. Le proposte di Mykola Solskyi a Bruxelles

ROMA – Durante un viaggio di lavoro a Bruxelles, il ministro ucraino per le politiche agrarie e l’alimentazione Mykola Solskyi ha incontrato il commissario europeo per l’agricoltura Janusz Wojciechowski e il direttore generale della CE per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Wolfgang Butcher.

Durante l’incontro è stato discusso l’aumento delle esportazioni di prodotti agricoli ucraini. Il ministro delle Politiche agricole ha sottolineato che l’Ucraina può espandere le esportazioni a determinate condizioni, come la procedura logistica semplificata, l’aumento del numero di trasportatori di grano europei, sia ferroviari che stradali, e lo sviluppo di nuove rotte.

Il ministro Solskyi ha offerto sostegno ai produttori europei di camion per cereali fornendo loro sussidi statali. Tali misure congiunte limiteranno i prezzi sul mercato dei prodotti agricoli.

“Se questo programma funzionerà, sono sicuro che manterrà bassi i prezzi e fermerà l’inflazione. La logistica semplificata consentirà di rendere più economico il trasporto del grano. Queste rotte hanno un’alta probabilità di diventare permanenti, rimodellare il mercato e incoraggiare una migliore cooperazione all’interno dell’Europa centrale” ha dettoSolskyi.

Il ministro ha anche sottolineato l’importanza di costruire un oleodotto per il trasporto di petrolio dall’Ucraina alla Polonia.

“Questo gasdotto aprirà nuove opportunità per Polonia e Ucraina. Più imprese private si uniscono, meglio è”, ha affermato Mykola Solskyi.

