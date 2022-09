Ucraina. Ecco come l’invasione russa sta cambiando i raccolti degli agricoltori

ROMA – La guerra in Ucraina ha reso difficile la coltivazione del grano e l’esportazione. Quindi gli agricoltori locali si stanno rivolgendo invece agli impianti di produzione di olio. Il governo prevede di costruire un gasdotto innovativo in Polonia per aiutarli.

E’ quanto emerge da un articolo di Lilia Rzheutska (DW) pubblicato sul sito del Ministero Agricoltura dell’Ucraina.

L’agricoltura tradizionale in Ucraina è stata resa difficile dall’invasione russa

In sette regioni dell’Ucraina, i lavoratori agricoli hanno appena iniziato a seminare grano invernale, segale, orzo e colza per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa . Tuttavia, il Ministero delle Politiche Agrarie e dell’Alimentazione prevede che la quantità di terra dedicata alla coltivazione del grano diminuirà fino al 35% quest’anno.

“Per quanto riguarda la segale, non è prevista alcuna diminuzione dell’area perché la coltivazione si rivolge al mercato interno ucraino”, ha detto a DW Taras Vysotsky, il viceministro agrario. “La situazione per il frumento invernale e l’orzo è però diversa. Ci sono ancora scorte dell’anno scorso a causa del blocco dei porti e il raccolto di quest’anno sarà generoso”.

Un accordo di luglio con la Russia ha consentito all’Ucraina di riprendere l’esportazione di cereali

Secondo lui, l’ accordo sulle esportazioni di grano sta funzionando. È stato mediato a luglio dalle Nazioni Unite e dalla Turchia dopo un blocco durato mesi dei porti ucraini da parte di navi da guerra russe. A seguito dell’accordo, l’Ucraina è stata in grado di esportare quattro milioni di tonnellate di grano ad agosto e si prevede che altri cinque milioni lasceranno il porto a settembre. Ma gli agricoltori sono ancora preoccupati per il futuro.

Non è chiaro cosa accadrà una volta scaduto l’accordo. La Russia è scontenta dell’accordo e l’ambasciatore del Paese all’Onu, Vassily Nebenzia, non ha escluso che scada a novembre.

Per questo motivo, gli agricoltori ucraini hanno optato per le piante da olio come alternativa al grano. Vysotyky ha osservato che la colza viene sempre più piantata. È un tipo di pianta olearia e produce olio di canola. Come i girasoli e la soia, viene seminata anche in primavera.

“Quest’anno potrebbe essere seminato un milione di ettari di colza, una superficie che corrisponde a quella dell’anno scorso, nonostante l’occupazione di parte del paese. Il 70% è già stato seminato con colza, il che dimostra che gli agricoltori fanno affidamento sulle piante da olio, ” disse Vysotyky.

Gli agricoltori ucraini stanno piantando più colza rispetto agli anni precedenti

Più soldi per l’olio vegetale e meno per il grano

Il nuovo approccio degli agricoltori è dovuto più che altro ai costi di produzione, afferma Svitlana Lytvyn, dell’Ucraino Agribusiness Club (UCAB). La coltivazione del grano è sempre meno redditizia perché è più difficile esportare attraverso i porti marittimi, ha spiegato. Anche carburante e fertilizzante sono diventati più costosi, ha aggiunto. “Nel frattempo, il prezzo di vendita del grano è sceso piuttosto basso. Copre a malapena i costi . L’Ucraina ha anche una grande fornitura di grano, il che spinge i prezzi ancora più bassi. Ecco perché gli agricoltori non hanno le risorse per seminare come vorrebbero e perché hanno paura per il futuro”, ha detto Lytvyn.

Il prezzo della colza sulle piattaforme commerciali agricole ucraine è attualmente il doppio di quello del grano. “Abbiamo problemi a vendere grano. Quasi nessuno realizza più profitti, ma gli agricoltori vogliono almeno recuperare i loro investimenti”, ha affermato Viktor Goncharenko, presidente dell’Associazione degli agricoltori e dei proprietari terrieri privati ​​dell’Ucraina.

Gli agricoltori ucraini stanno lottando per recuperare i costi perché il prezzo di vendita del grano è così basso

Le piante petrolifere possono essere esportate?

Lytvyn conferma che il prezzo del grano sta costringendo gli agricoltori a rivolgersi agli impianti di produzione di petrolio perché questi sono più redditizi. L’Ucraina ha una capacità industriale sufficiente per trasformare i semi di girasole in olio per l’esportazione, ha affermato. Prima dell’invasione russa, l’Ucraina esportava olio di girasole in 107 paesi, la maggior parte dei quali destinati all’Europa.

“Prima della guerra, la metà di tutte le esportazioni globali di olio di girasole proveniva dall’Ucraina. Le esportazioni ora sono in ripresa. All’inizio della guerra sono stati venduti molti semi di girasole, ma ora le persone esportano ancora una volta meno semi e più olio”. lei spiegò.

L’Ucraina è il più grande esportatore di olio di girasole al mondo e gran parte di esso va in Europa

D’altra parte, l’Ucraina non è in grado di trasformare molti semi di soia o colza in olio. Gli esperti ritengono che gli investitori seguiranno l’esempio degli agricoltori ucraini e destineranno più denaro alla lavorazione.

“I semi di colza e di soia sono stati precedentemente esportati come materie prime”, ha spiegato Lytvyn. “Ma questo è diventato difficile, motivo per cui, a poco a poco, si sta sviluppando la capacità di lavorazione di questi semi oleosi. Il valore aggiunto è interessante sia per gli agricoltori che per i produttori. A causa della costosa logistica di esportazione, stanno valutando un’ulteriore lavorazione”.

Una pipeline per aiutare le esportazioni

Grazie alla nuova direzione che stanno prendendo gli agricoltori locali, anche il governo ucraino ha apportato modifiche e ha deciso di aumentare le esportazioni di oli vegetali. Il 6 settembre Kiev ha firmato un accordo con il governo polacco per la costruzione di un insolito oleodotto, che trasporterà l’olio vegetale ucraino a Danzica.

“Questo è un progetto a lungo termine che cambierà il mercato. L’idea è di esportare olio vegetale in paesi terzi attraverso i porti polacchi. La capacità è prevista fino a 2 milioni di tonnellate di petrolio all’anno”, ha affermato Vysotsky del ministero dell’Agricoltura.

Non esiste un gasdotto del genere in nessuna parte del mondo, ha aggiunto. “La guerra ci sta costringendo a cercare soluzioni alternative e insolite per l’esportazione di prodotti agricoli ucraini. Ci sarà anche domanda per l’oleodotto dopo la guerra, poiché l’Ucraina è il leader mondiale nelle esportazioni di olio vegetale e continuerà a reggere questa posizione”, ha detto il viceministro agrario.

Si aspetta che l’Ucraina sarà già in grado di esportare il raccolto del prossimo anno attraverso il nuovo gasdotto.

