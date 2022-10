In arrivo Revysion, il fungicida di nuova generazione per vite e frutta

MILANO – La Divisione Agricultural Solutions annuncia la registrazione a livello italiano di Revysion. Il nuovo fungicida BASF, a base dell’innovativa molecola Revysol (mefentrifluconazolo), ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero della Salute per l’impiego sulle principali malattie fungine di melo, pero, drupacee, uva da tavola e da vino.

Dopo il grande successo di Revycare, primo formulato contenente Revysol per le colture

cerealicole, BASF presenta Revysion, il triazolo di nuova generazione sviluppato per

soddisfare i più alti livelli di standard regolatori e raggiungere nuove prestazioni in campo.

Infatti, Revysion viene lanciato nel nostro Paese dopo anni di prove che confermano i suoi

eccellenti risultati in ogni circostanza climatica e condizione d’impiego per proteggere

le colture viticole e frutticole dalle principali malattie fungine, tra cui oidio, black rot,

ticchiolatura, maculatura bruna, alternaria e monilia.

“Efficacia elevata, ampio spettro d’azione, flessibilità d’impiego e selettività colturale, tutto

questo coniugato in un unico prodotto” – dichiara José Antonio Salinas, Marketing Manager

BASF Agricultural Solutions – “Siamo particolarmente orgogliosi di lanciare sul mercato

italiano una soluzione con queste importanti caratteristiche e con un profilo regolatorio

particolarmente favorevole, valutato secondo le più recenti normative europee”.

Revysion appartiene a una nuova generazione di triazoli, che elimina le criticità dei

triazoli convenzionali, esaltandone gli aspetti positivi. Il nuovo fungicida BASF, oltre a

garantire costanza dei risultati, si contraddistingue per la sua elevata versatilità: Revysion,

infatti, può essere usato su molte colture e su tutte ha un’ampia finestra di applicazione.

Pagina 2 Grazie a queste sue caratteristiche, il prodotto è in grado di incrementare l’efficienza dei trattamenti e ridurre la complessità dei programmi di difesa.

“Revysion ha dimostrato, dopo anni di prove condotte su tutto il territorio italiano,

performance superiori rispetto agli standard impiegati, proponendosi come il nuovo triazolo

di riferimento per vite e frutta.” – spiega Vanes Rubboli, Crop Manager BASF – “Inoltre, per

la vite, con Revysion introduciamo il concetto di dose variabile in funzione della dimensione

della parete fogliare (LWA, Leaf Wall Area), che per questa coltura varia a seconda del

periodo di applicazione e della forma di allevamento. Questo fa del nostro nuovo triazolo

una soluzione ancora più sostenibile”.

Già registrato in numerosi paesi europei, il nuovo fungicida nasce dal continuo investimento

di BASF nella ricerca di soluzioni che sappiano rispondere alle esigenze di un mercato in

continua evoluzione. Oltre a Revycare e a Revysion, la cui commercializzazione

partirà già dalla campagna 2023, nei prossimi anni saranno introdotti in Italia estensioni

di impiego e altri formulati a base di Revysol, che potrà quindi essere utilizzato anche su

numerose altre colture frutticole, industriali e orticole.

