Mietitrebbie New Holland, le più vendute in Italia

MODENA – Una Supremazia Gialla di nome e di fatto. E’ quella delle mietitrebbie New Holland, che si sono confermate le più vendute in Italia nell’ultimo anno con oltre il 40% di quota.

Si tratta di un risultato straordinario, soprattutto in considerazione dell’anno trascorso, caratterizzato da un quadro epidemiologico e sociopolitico estremamente difficile.

“La scelta dei contoterzisti e degli agricoltori italiani è stata determinante per la conquista di questo traguardo e per tale ragione, vogliamo ringraziarli per la fiducia che ci hanno riservato. D’altronde, l’innovazione e la tecnologia delle mietitrebbie New Holland è un punto di forza indiscutibile e riconosciuto dai professionisti del mondo agricolo; come ad esempio, il battitore brevettato 32 spranghe UltraFlowTM montato sulle nostre CX7/8 Flagship, che aumenta la capacità e il risparmio di carburante, oppure, l’automazione con sistema IntelliSenseTM della gamma CR che, unitamente alla versatilità e alla flessibilità nel passaggio dalle diverse colture, sono caratteristiche che hanno impressionato anche chi finora non aveva ancora comprato una gialla.” così ha commentato lo straordinario risultato Gabriele Baldazzi, Sales Manager Macchine da Raccolta, che ha quindi proseguito “Da menzionare soprattutto lo straordinario successo ottenuto con le mietitrebbie Autolivellanti che in Italia pesano circa un terzo del mercato totale, e che da diversi anni hanno visto New Holland come leader nel segmento”.

Andrea Leonardi, Business Director Italia, ha inoltre dichiarato “New Holland e i suoi concessionari hanno fatto un eccellente lavoro per soddisfare tutte le esigenze dei clienti italiani. Celebriamo oggi un risultato storico ed eclatante, che ci riempie di orgoglio e che è stato ottenuto grazie al lavoro delle persone di New Holland e dei suoi Concessionari specializzati”.

Da notare che New Holland nell’ultimo anno ha, inoltre, raggiunto nuovamente anche il primato nelle vendite* delle BigBaler, grazie all’avvento delle presse ad alta densità che ne hanno conquistato il segmento.

I dati sono calcolati sulla base dei dati di vendite registrate in Italia da New Holland nella stagione dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022 e si riferiscono unicamente ai dati di New Holland Agriculture, brand di CNH Industrial Italia Spa.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it